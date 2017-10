Balligi iti maika-9 a kongreso ti Stop Exploitation

Ni KYLE EDWARD FRANCISCO

www.nordis.net

VIGAN CITY — Naimballigian a naisayangkat ti maika-9 a kongreso ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation) iti Candon City idi Martes, Oktubre 24 kas paset ti panangpatibker ti organisasion.

Ti tema ti kongreso ket: Buklen ti nalawlawa ken nair-irut a panagkaykaysa! Iyabante ti dangadang para iti pudpudno a reporma nga agraryo ken karbengan-tao!

Timmabuno dagiti kameng ti komite nga ehekutibo ken representante ti Alyansa Dagiti Mannalon iti Ilocos Norte (Amin), dagiti representante ti Sanggir ken Urnos ti Mannalon ti Probinsia ti Ilocos Sur (Sumapi) ken dagiti tsapter iti tukad distrito ken munisipyo iti La Union. Ti Amin ket isu ti tsapter ti Stop Exploitation iti Ilocos Norte, kabayatan a ti Sumapi ket isu ti tsapter iti Ilocos Sur. Dimteng met ti kakaisuna a kameng ti komite nga ehekutibo manipud Abra a ni Rodrigo Mina ngem immayna laeng impakaammo ti iyaallatiw ti tsapter ti Abra iti Alyansa Dagiti Pesante Ti Taeng Kordilyera (Apit tako) a kapada met laeng ti Stop Exploitation a rehiyunal a tsapter ti Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Sakbay a trinatar ti kongreso dagiti pang-organisasion a banag, naibingay ti kasasaad ti pagilian babaen ii pannakabagi ti Makabayan a ni Lenville Salvador. Tinalantan ni Salvador ti agtultuloy a pannakaipauneg ti ekonomia ti pagilian iti neoliberal a globalisasyon, ken ti tiranya, kumarkaro a panaglabsing iti karbengan tao ken pangta ti pasista a diktadurya. Bininsa-binsa pay ni Salvador dagiti naimballigian a panagtignay ti umili ken ti nagdur-asan ti tungtongan para iti kappia iti baet ti gobierno ti Pilipinas ken ti National Democratic Front of the Philippines.

Iti kangrunaan nga adyenda ti kongreso, naaprubaran ti minutos ti maika-8 a kongreso a naangay idi 2011 ken ti report ti nagapuanan ti organisasion manipud 2011 inggana iti agdama.

Naamiendaan pay ti konstitusion. Inaprubaran ti kongreso a ti kagagaladen ti STOP Exploitation ket maysa nga alyansa a saanen a pederasion. Awanen dagiti vice chairman para kadagiti probinsia; saggaysa laengen ti pannakabagi dagiti probinsia iti rehiyunal a konseho dagiti lider; naaddaan ti posision a kamatalek a pangkabuklan a sekretario ngem saan a kameng daytoy iti komite nga ehekutibo, ken naaddaan pay dagiti mangibagi kadagiti sektor ti agtutubo, nainsigudan nga umili, kababaihan ken mangngalap. Adda met artikulo maipanggep kadagiti regular a komite ket nabinsa-binsa dagiti rebbengenda.

Iti eleksion a naisayangkat, napili ni Antonino Pugyao a chairman. Ni Pugyao ket isu ti nagbalin a chairman ti organisasion kalpasan a naglusulos ni Avelino Dacanay sumagmamanon a tawen ti napalabas. Dagiti dadduma pay a nabotosan ket da Nicasio Lacaden a vice chairman, Zaldy Alfiler a pangkabuklan a sekretaryo, Meliton Ibus a kamatalek a pangkabuklan a sekretaryo, Dolores Haduca a tesorera, Aurora Tuyor nga awditor, Rodrigo Limon a pannakabagi ti Ilocos Norte, Joseph Valdez a pannakabagi ti Ilocos Sur, Leonarda Campos a pannakabagi ti La Union, Benny Aguinaldo a mangibagi ti nainsigudan nga umili, Isabelo Cabbuenas a mangibagi ti mangngalap, ken Madelene Agustin a mangibagi ti kababaihan. Gapu ta awan ti opisial a delegado manipud iti agtutubo a mannalon, naitantan ti panangpili ti mangibagi iti sektor ket nagnunumuan a mangipatugaw to inton agtataripnong dagiti agtutubo inton Nobiembre.

Kalpasan ti eleksion ken ti panagsapata dagiti baro nga opisial, inkarida amin ti napasnek a panagserbida para iti interes ti dasig a mannalon ken iti organisasion. Naibasa ken naaprubaran met ti pangkabuklan a programa ti panagtignay ti organisasion agingga iti Oktubre 2019.

Nangipatulod ti KMP, Redemptorist Missionaries a nakabase iti Laoag City ken ti NDFP consultant a ni Promencio Cortez dagiti mensaheda iti pannakikaykaysa iti STOP Exploitation. Timmabuno met dagiti sumagmamano a kameng ti Ilocos Regional Ecumenical Council, United Methodist Church, United Church of Christ in the Philippines ken Anakbayan.

Ginupgop ni Pugyao ti naisayangkat a kongreso ket indeklararna a balligi daytoy. # nordis.net