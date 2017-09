Rangsot ti ML, linagip dagiti taga-Montanyosa

Ni CPA MONTANYOSA (PR)

BONTOC, Mountain Province — Naisayangkat iti maysa a panagtataripnong a dinar-ayan dagiti bikitma ti martial law ken dagiti kapamilya da, addaan adbokasiya iti karbengan tao manipud ti sibaan, kameng ti midya, naduma-duma nga organisasyon dagiti lallakay ken dagiti manakem, agtutubo ken kababaihan idi September 21, 2017 iti opisina ti Cordillera Peoples Alliance (CPA) Mountain Province.

Ditoy a natongtong ti agdama a kasasaad ti pagilian aglalo ti panagturong nan iti maysa a pasista nga estado, ti madama nga martial law idiay Mindanao ken ti epekto daytoy kadagiti umili a Moro. Natalantan met ti mapaspasungadan a panangideklara ni Pangulo a Rodrigo Duterte iti Martial Law iti pagilian karaman ti pannakibiang ti imperyalista nga Estados Unidos. Naadal met ti problema ken pakaseknan ti pagilian maipanggep kadagiti umad-adu a kaso ti Extra Judicial Killings (EJK), iti kota a panagrekruit ti Civilian Auxillary Force Geographical Unit (CAFGU) Philippine National Police (PNP) ken Armed Forces of the Philippines (AFP). Iti makuna a tarpnong, natongtong a dagitoy ket mangpakaro laeng ti kinarigat ti biag ken manggudwa laeng iti panagkaykaysa dagiti umili. Mainayon pay ditoy dagiti makaulaw a repormista a proyekto ti gobyerno ken GO-NGO nga ad-adda a mangwara kadagiti umili.

Naaddaan met ti gundaway dagiti biktima ti Martial Law idi panawen ni Pangulo Ferdinand Marcos nga ibingay dagiti kapadasanda. Adda dagiti nakasangit bayat iti panangiistorya da kadagiti kinaulpit dagiti Philippine Constabulary ken soldado idi bayat nga adda met dagiti narigatan a nangibingay ti kapadasan gapu iti kinasaem ti napasaran da.

Iti nasao nga aktibidad, inyebkas dagiti dimmar-ay ti saan da a panagkayat a maideklara manen ti maysa a martial law. “Saan koman a mapasamak manen daytoy gapu ta dakkel ti epekto na daytoy iti biag, pangkabiagan ken iti aglawlaw. Adu dagiti nagrigat, nadangran, nagladingit ken napirde a pangkabiagan iti unos ti 14 a tawen ti Martial Law. Nga inggana ita ket saan da pay laeng a nagun-od ti hustisya ta uray addan ti desisyon korte para iti bayad dagiti biktima adu latta dagiti nailaksid ken adu met laeng dagiti awanan pay ti naawat” daytoy ti agmaymaysa nga ipaunay-unay dagiti dimmar-ay.

Kalpasan ti panagtongtong ket pimmirma dagiti dimmar-ay iti resolusyon a naglaon iti: No to Martial Law Again, No to US Intervention, No to Extra Judicial Killings (EJK) and Yes to Resumption of Peace Talk between the GRP and NDFP. Maysa met lang a resolusyon ti napagkaykaysaan tapno ipadanon idiay HRBC no apay nga inggana ita ket adu pay laeng dagiti awan naawatda.