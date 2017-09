Magsasaka nanawagang itaas ang presyo ng tabako

Ni JOAN VALDEZ

www.nordis.net

MANILA — Naglunsad ng kilos protesta ang halos 100 magsasaka ng tabako mula sa rehiyon ng Ilocos sa pangunguna ng Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) noong Setyembre 6 sa National Tobacco Administration central office sa Quezon City kung saan nagaganap ang National Tobacco Tripartite Consultative Conference (NTTCC).

Ang NTTCC ay isinasagawa kada dalawang taon upang pag-usapan ang floor price ng tabako. Ito ay nilalahukan ng mga magsasaka ng tabako, trading center at kompanya ng tabako habang nagsisilbing facilitator ang NTA.

Ayon kay Zaldy Alfiler, secretary general ng STOP Exploitation, kabilang ang organisasyon sa mga nakaupo sa negosasyon at sila ang naghapag na ang makatarungang presyo para sa mga magsasaka ng tabako ay P128 kada kilo na walang klasipikasyon.

“P128 kada kilo ang presyo na makakasapat sa lahat ng ginastos ng mga magsasaka sa buong proseso ng pagtatanim, pag-aani at pagpapatuyo ng tabako. Ito rin ang makakapanustos sa batayang pangangailangan ng mga magsasaka lalo na at umaabot na ng P830 ang daily cost of living sa rehiyon,” sabi ni Alfiler.

Bagama’t naihapag ng STOP Exploitation ang kanilang posisyon, hindi nagkaroon ng resolusyon ang NTTCC at nagtakda na lamang ng ibang petsa para maipagpatuloy ang kumperensya. Ayon kay Alfiler, umabot sa puntong hindi na makasagot ang NTA dahil nagkaroon ng malakas na suporta ang iba pang mga kalahok na magsasaka sa posisyon ng STOP Exploitation.

Isa ring naging dahilan ay ang hindi paglahok ng mga kompanya ng tabako partikular ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (PMFCT) at Universal Leaf Philippines Inc. (ULPI).

Nagpadala lamang ang mga nasabing kompanya ng kanilang posisyon na dapat ay babaan pa ang presyo ng tabako. Ayon sa kanila, bumababa ang kita ng industriya ng tabako dahil sa pagtaas ng sin tax, pagsasara ng mga trading center, pagkakaroon ng ban sa pagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar at pagbibigay prioridad ng NTA sa full flavor variety imbes sa Virginia.

“Hindi totoo na bumabagsak ang kita ng mga kumpanya ng tabako. Ayon mismo sa report ng PMFTC, umabot sa P1.04 bilyon ang kinita nila noong 2015 at tumaas ito ng 149% ng 2016 kung saan umabot ang kita nila sa P2.59 bilyon. Ang PMFTC rin ang may kontrol sa 83% ng market ng sigarilyo sa bansa,” sabi ni Alfiler.

Samantala, nanatiling naghihirap ang mga magsasaka ng tabako. Ayon sa pananaliksik ng Action for Economic Reforms at American Cancer Society, 20% ng mga magsasaka ng tabako sa bansa ay kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kung susundin ang kompyutasyon, ibig sabihin ay 7,400 ng mga magsasaka ng tabako sa rehiyon ay nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold.

Ayon kay Alfiler, ang mga magsasaka ng tabako ang gumagastos sa lahat ng kailangan sa buong proseso ng tabako kabilang pa ang pagbabayad ng renta sa upa sa lupa. Sa panahon naman ng bentahan, binabarat na nga sila ay pinapababa pa ang grado ng kanilang produkto. Talamak ang sistemang downgrading sa kabila ng hindi pa istriktong pagpapatupad ng NTA sa sarili nitong klasipikasyon sa tabako.

Ang NTA ay mayroon lamang siyam na grado samantalang ang ULPI ay umaabot ng 40 habang lagpas pa rito ang PMFTC.

Kinondena rin ni Alfiler ang sadyang hindi paghahapag ng NTA ng konsolidadong cost of production na binalangkas kasama ang magsasaka sa Pretripartite Workshop noong Agosto 14 sa Syudad ng Candon.

“Malinaw na pagkakanulo sa magsasaka ang ginawa ng NTA na paghahapag lamang ng kanilang nakwentang gastos sa produksyon ng hindi ikinonsidera ang ipinasa ng magsasaka. Mas mababa ang dagdag na presyong nakalagay rito kumpara sa isinumite ng mga magsasaka,” palinawag niya.

Bukod sa panawagang presyo na P128 kada kilo na walang klasipikasyon, inihapag din ng STOP Exploitation ang mga sumusunod na posisyon: 1) maging lugar ang NTTCC para pag-usapan ang iba pang mga isyu ng mga magsasaka ng tabako at huwag lamang pagtuunan ang pagtatakda ng floor price; 2) i-review ng NTA ang mga kontrata ng mga kumpanya ng tabako at trading center at siguraduhing makikinabang ang mga magsasaka rito at hindi mapagsasamantalahan; 3) siguraduhin ng NTA na ang pondo mula sa tobacco excise tax ay direktang mabebenepisyuhan ang mga magsasaka; at 4) payagan ang mga kinatawan ng mga organisasyon ng magsasaka na mag-monitor sa panahon ng bentahan ng tabako alinsunod sa napagkasunduan noong 2015 NTTCC.

Sa kabila ng pagsuspinde sa NTTCC, patuloy ang panawagan ng mga magsasaka ng tabako.

“Nagtagumpay ang mga magsasaka ng tabako sa paghahapag ng aming mga panawagan. Patuloy ang aming mga pagkilos at mas lalo pa kaming magpupursige para maisakatuparan ito. Kami ay maglulunsad muli ng Lakbayan sa Oktubre upang maiparating sa Maynila ang mga kahilingan para sa makatarungang presyo at tunay na repormang agraryo,” sabi ni Alfiler. # nordis.net