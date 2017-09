Kilos protesta sa Chamber of Mines, dinaluha ng katutubo mula N. Vizcaya

Ni DEO MONTESCLAROS

PASAY CITY — Lumahok ang mga katutubong Ifugao mula sa Didipio, Kasibu probinsya ng Nueva Vizcaya upang irehistro ang kanilang paglaban sa expansion at operation ng Australian mining company na OceanaGold Philippines Inc. (OGPI).

Kasama ang grupong Sandugo, isang pambansang alyansa ng mga katutubo at Moro sa bansa, nilusob ng mga katutubo at Moro ang harapan ng Sofitel, lunsaran ng mga pagpupulong ng Chamber of Mines of the Philippines, kung saan doon isanagawa ang kilos-protesta.

Ayon kay Alfredo Banig, kasapi ng Samahang Pang Karapatan ng mga Katutubong Magsasaka at Manggagawa Inc (Sapakkmmi) na ang pagdalo nila sa protesta ay pakikiisa sa mga katutubo sa buong bansa na dumaras ng pandarahas mula sa gobyerno dahil sa kanilang pagtutol sa malalaking minahan, plantasyon, at iba pang dayuhan at mapangwasak na proyekto.

“Ano pa ang matitira sa susunod na henerasyon ng kabataan kung ngayon ay nauubos na? Dahil kinukuha ng dayuhang kapitalista, katulad ng OceanaGold, ang likas-yaman ng bansa ay wala nang matitira pa sa atin. Polusyon sa tubig at hangin ang ipapamana ng minahan na ito kaya mahalaga ang paglaban at pagkakaisa ng mga organisasyon,” paliwanag ni Banig.

Ang OceanaGold Philippines Inc. ay isang Australiyanong kompanya ng pagmimina na 24 na taon nang nagmimina sa Kasibu. Saklaw ng proyekto na ito ang 13 barangay na nakapaloob sa Financial and Technical Assistance Agreement (FTAA) na magtatapos sa taong 2019.

“Ang OceanaGold ang mistulang gobyerno sa aming lugar dahil sila ang sinusunod ng opisyal ng barangay at munisipyo. Wala nang nakikinig sa amin kaya nandito kami para isigaw sa mga dayuhan na ito na lumayas na sila sa aming lugar at itigil ang operasyon ng minahan,” dagdag niya.

Bahagi ang naturang pagkilos ng Pambansang Lakbayan ng mga Katutubo at Moro o Lakbayan 2017 na pinangunahan ng Sandugo.

Ang Lakbayan 2017 ay nagsimula noong Agosto 31 at magtatapos sa anibersaryo ng Batas Militar sa ika-21 ng Setyembre.