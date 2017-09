Kasibu kinondena red-tagging ng 84th IB

Ni DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

SANTIAGO CITY — Kinondena ng maka-kalikasang organisasyon, residente, at grupo ng karapatang pantao ang pagbabansag ng elemento ng militar sa ilalim ng 84th IB sa mga NGO at mamamayan ng Brgy. Dine na sila diumano ay “supporter” ng rebeldeng New People’s Army (NPA).

Ito ay kasunod ng labanan sa pagitan ng NPA at 84th IB sa pagitan ng Brgy. Dine at Pacquet kapwa sa bayan ng Kasibu nooong Setyembre 1 na nagdulot ng pagbakwit mula sa Brgy. Dine, Kakiduguen, at Biyoy.

Ayon sa ulat ng fact finding mission noong Setyembre 16 ay malinaw ang paglabag sa karapatang pantao ng mga residente ng Brgy. Dine dahil sa ginagawang pagbabansag ng militar sa kanilang organisasyon sa lugar at pagdadawit sa kanila sa naganap na labanan.

“Noong Setyembre 13 ay nagpalabas ang mga sundalo ng bidyo tungkol sa mga rebel returnees at inakusahan ang lahat ng NGO sa pumapasok sa komunidad na supporter ng NPA. Huwag daw sasama sa NGO kasi tulay ng mga taga labas. Kunwari magbibigay ng tulong pero para sa mga rebelde,” ayon sa isang residente ng brgy. Dine na tumangging mapangalanan.

Dagdag ng isang nakapanayam na residente na habang inaasikaso niya ang pagbakwit ng mga tao ay nakasalubong niya ang ilang sundalo ng 84th IB na nakatakip ng itim na tela ang kanilang mga nametag. Sinasabi ng sundalong ito na supporter sila diumano ng NPA at hinahanap kung saan ang aktwal na pinaglabanan. Nagpapakalat din ng tsismis tungkol sa kanya ang mga sundalo na pumupunta sa kanilang bahay ang mga NPA at tumutulong sa gawain sa bukid.

“Nakakaramdam kami ng takot sa harassment at akusasyon na yan dahil nagiging open target kami ng military,” dagdag nila.

Bakwit

Sa datos na nakalap ng Fact-finding Team ay humigit-kumulang 133 pamilya mula sa Brgy. ng Dine, Kakiduguen, at Biyoy ang nagsipagbakwit sa paaralan at malapit na kamag-anak sa Centro at Poblacion. Nagulat diumano ang mga tao sa kumalat na balita na may NPA na umiikot sa kanila partikular sa Kakiduguen.

Naitala sa Kakiduguen ang 120 pamilya na nagbakwit at nagtagal mula Setyembre 4 hanggang 15 na nagmula sa apat na sityo ng barangay.

Ayon sa kay Nestor Tangid, kapitan ng Brgy. Kakiduguen, nagpunta siya sa pulisya sa Poblacion upang sabihin na hindi totoo ang bali-balitang may recruitment sa kanyang barangay at wala siyang natatanggap na report mula sa baryo na may kumakatok at humihingi ng pagkain tuwing gabi.

Napabalita noong Setyembre 5 na may dalawampung (20) segundo na labanan ng Scout Ranger at NPA sa pagitan ng Sityo Makiboy at Centro ng Kakidunguen.

Paglaban sa dayuhang pagmimina at malaking dam

May kasaysayan ng paglaban ang mga mamamayan ng Dine, Pacquet at iba pang karatig barangay laban sa OceanaGold at Diduyon Dam. Ito ang nakikita nilang dahilan kung bakit sila hinaharas ng militar dahil sa kanilang tindig sa mga proyektong ito.

“Noong 2007 pa may paglaban ang tao dito. Wala namang nakahalo na NPA sa barikada dahil kami-kami lang. Inisprayhan ung mga tao [at] kawawa kami nun. Nakaharap namin ang mga PNP at CAFGU na walang mga nameplate at hindi naka-uniporme pero may baril. Ganun naman noon. Sila ang hindi naka-uniporme e dapat ang goverment troops naka uniform,” ani Vice Mayor Romeo Tayaban ng Kasibu sa kanyang panayam.

Ayon sa Executive Order (EO) na pimirmahan noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ang pulis, sundalo at iba pang paramilitary group ay tinatawag na Investment Defense Force paliwanag ni Karl Begnotea ng Kalikasan People’s Network for the Environment.

“Inatasan ng gobyerno ang militar na bantayan ang mga investment ng gobyerno kaya tinatanong palagi sa inyo kung malapit daw ba ang OceanaGold sa Dine at Pacquet. Dahilan din nila ito para sa milirarisasyon ng mga komunidad at supilin ang paglaban ng mga tao sa ganitong proyekto,” dagdag ni Begnotea.

Tuloy ang laban

Sa pahayag ng grupong Karapatan Cagayan Valley ay malinaw na pakay ng militar, partikular ang 84th IB, ang containment sa paglaban ng mamamayan sa mga lugar kung saan may paglaban sa mina at dam. Ang mga barangay ng Kakiduguen, Biyoy, at Dine ay kilala na may manining na kasaysayan ng pagbabarikada laban sa tangkang expansion ng OceanaGold Philippines Inc. (OGPI) at planong pagtatayo ng Diduyon Dam.

“Ang lantarang pagdidikit sa armadong rebolusyonaryong kilusan sa mga ligal at demokratikong organisasyon ay naghihikayat ng karahasan sa hanay ng mamamayang nakikibaka. Hindi na pinag-iiba ng militar ang mga sibilyan at armado sa kondukta ng kanilagn operasyong militar,” paliwanag ni Jackie Valencia, Secretary General ng Karapatan Cagayan Valley.

“Hindi ako natatakot sa ginagawa nila. Ilang kapulisan na ang dinala ng dating Provincial Director noong nakabarida kami laban sa OceanaGold. Alam nila (military) na anti kami dito kaya ginagawa na nila na takutin kami. Hindi kami susuko dahil naumpisahan na namin ito,” paliwanag ng mga residente. # nordis.net