CHED Mandatory Drug Test prinotestahan ng mga estudyante

QUEZON CITY – Naglunsad ng kilos-protesta ang Masakbayan Cagayan Valley sa tanggapan ng Commission on Higher Education (CHED) kasama ang Progressive Igorots for Social Action (PISA), League of Filipino Students (LFS), National Union of Students of the Philippines (NUSP) at Kabataan Partylist para irehistro ang pagtutol sa mandatory drug test policy sa loob ng mga hayskul at pamantasan.

Ang Masakbayan Cagayan Valley ay isang komprehensibong panrehiyong organisasyon ng mga kabataan, pangunahin ang mga estudyante, propesyunal, magsasaka, at manggagawa sa rehiyon ng Lambak ng Cagayan.

Dinaluhan ng daang kabataan-estudyante, kanilang magulang at kamag-anak na nanggaling pa sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Inilahad ni Jhames Paredes ng Masakbayan Cagayan Valley ang mahirap na sitwasyon ng mga estudyante ng Cagayan State University dahil sa mandatory drug test policy na ipinatupad bilang isang rekisito sa enrolment ng pamantasan. “Pang-drug test pa nga lang na nagkakahalagang 150 pesos ay wala nang pambayad ang mga estudyante na anak ng mga naghihikahos na magsasaka, pambili pa kaya ng droga,” paliwanag niya.

Isinumite kay CHED Director Ranie Liveta ang petisyon ng mga estudyante ng CSU para sa tuluyang pagtatanggal ng mandatory drug test policy sa pamantasan. Ayon sa panayam kay Mark Lim, tagapagsalita ng NUSP, “ We cannot allow the Duterte administration’s Oplan Tokhang to take place in schools. It will make students possible targets of the bloody war on drugs which has claimed the lives of thousands of suspected drug users, both from the police operations and vigilante-style killings.

”[Hindi natin hahayaan na ilunsad ang Oplan Tokhang sa mga paaralan. Magiging posibleng target lamang ang mga estudyante sa madugong giyera laban sa droga na kumitil na ng libu-libong buhay ng mga pinaghihinalaan lamang na gumagamit ng droga, parehong galing sa mga operasyon ng pulis at ala-vigilanteng pamamaslang.]

Pagpapatunay lamang ito na nananatiling bulok at walang pakialam ang komisyon sa lehitimong hinaing ng mga estudyante.

Ang mandatory drug test policy ay nagbibigay-daan sa marahas na giyera kontra-droga o ng Oplan Tokhang sa loob ng mga eskwelahan. Ito ay parte ng pasistang atake ng rehimeng US-Duterte laban sa mga kabataan-estudyante tulad na lamang ng bantang pagbobomba sa mga eskwelahan ng Lumad sa Mindanao at ang pagpapabilis ng panukalang Mandatory ROTC sa senior high school.