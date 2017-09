Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Setyembre 24, 2017

ACROSS

1 patunayang totoo (Ilok)

9 halimuyak (Tag)

14 may-bayad, hindi hingi (Tag)

15 karwahe, bagon ng pasahero (Eng)

17 hindi baba (Tag)

18 akyatin (Ilok)

20 huni ng tupa (Eng)

22 solido, likido, at ___

23 liksi, pagiging maremedyo (Ilok)

25 kilalang censor sa sinaunang republika ng Roma

26 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)

27 inaalisan ng pakiramdam (Eng)

30 ng (Eng)

31 bahagi ng katawan na panglakad (Tag)

34 bayan sa Nueva Vizcaya sa triboundary ng Isabela at Ifugao

35 awa (Ilok)

37 humuhupa (Eng)

39 bayan sa Occidental Mindoro, bahagi ng isla ng Lubang

40 pangatlong pinakamalaking isla sa Pilipinas

42 bayan sa Aklan, karatig ng Ibajay

44 pambuno (Ilok)

45 sa mga kwento ni Kipling, pinuno ng mga Indian wolf

46 gilid (Ilok)

50 unang isla sa Pilipinas na kinolonya ng mga Espanyol

51 Tipikal na katuwang ni Mom (Eng)

52 ang huling garison na isinuko ng mga Espanyol sa Luzon

54 signal na humihingi ng tulong, sa mga barko

55 fa sol __ ti do

57 may kinalaman kay Aaron (Eng)

59 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

61 African Development Bank (Eng abbrev)

62 matinding sermon (Eng)

66 idlip (Eng)

67 huli sa oras (Ilok)

69 bayan sa Cagayan, karatig ng Baggao

70 nakasuot (Eng)

72 animo’y hari o reyna (Eng)

74 pangangailangan (Eng)

75 sa Biblia, kapatid ni Moses

76 scrap metal na ginagamit bilang ballast (Eng)

DOWN

1 ubos (Ilok)

2 kabiserang bayan ng Camarines Sur

3 malaking bubuyog (Ilok)

4 bumigay (Eng)

5 tipo ng kuryente sa saksakan (Eng abbrev)

6 bastos na batang lalaki (UK Eng slang)

7 bayan sa Ilocos Sur na dating tinatawag na Baugen

8 nakatira sa karagatan (Eng)

10 country code ng Austria

11 pinakamalaking syudad sa Bikol

12 _____ Kadalas ang Minsan? (pamagat ng pelikula)

13 kweba o lupa na hitik sa mga buto ng hayop (Eng)

16 mga sumbrero (Eng)

19 tira, tuloy (Ilok)

21 baliktad ng From (Eng)

24 buntot (Eng)

28 bayan sa Capiz, karatig ng Sigma

29 sa Biblia, anak ni Abraham at Sarah

31 bayan sa Cagayan, katatig ng Tuguegarao

32 talo (Ilok)

33 ampat, hadlang (Ilok)

35 bandidong grupo sa Basilan at Sulu (Eng abbrev)

36 sa halip (Sp > Pil)

38 bayan sa Misamis Oriental, karatig ng Binuangan

41 tantya, suspetsa (Ibanag)

43 malungkot (Eng)

46 itapak (Ilok)

47 basura (Eng)

48 punas-puwit (Ilok)

49 katutubong mamamayan sa dulong-hilaga ng Canada

53 salapi ng Iran

56 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)

57 sa malayo (Eng)

58 tipo ng makina na pang-karga sa mabibigat (Eng)

60 pansamantalang silungan hal. ng mangingisda (Ilok)

61 palayaw nina Albert, Allan at Alden

63 tumalilis, tumakas (Eng)

64 ahas (Ilok)

65 mala-ugat na deposit ng ginto (Eng)

68 Wide Area Network (abbrev)

71 __ re mi fa sol

73 tenyente (Eng abbrev) #

Sungbat ti Setyembre 10, 2017