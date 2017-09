Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Setyembre 10, 2017

ACROSS

1 kagyat, sa sandaling (Ilok)

7 nasobrahan, lubhang nahirapan (Ilok)

15 kaugnay kay Aaron (Eng)

16 alagaan (Ilok)

17 daing, reklamo (Eng)

19 hindi mabuti (Tag)

20 sampung libo (Tag)

21 Princess ___, babaeng bida sa Star Wars

23 patay, namatay (Ilok)

24 pagtambang (Pil)

25 pambuno (Ilok)

27 walang saplot (Eng)

28 tonelada (Eng)

29 islang-bansa sa Pasipiko

31 kawali (Eng)

32 halimbawa (Lat abbrev)

33 tipo ng bakalaw (Eng)

34 tipo ng Pinoy martial arts

36 hindi (Ilok)

37 kulay-ube (Sp > Pil)

40 mabigat na pasanin (Lat > Eng)

42 halik (Ilok)

43 kung, kapag (Ilok)

44 Metro Manila (abbrev)

46 saklutin (Tag)

48 kotse (Eng)

49 ligaw (Ilok)

51 pinakamaliit na bayan sa Leyte

52 matinding galit (Eng)

53 mga selyo (Eng)

55 pinakamataas na ranggo sa Navy (Eng abbrev)

56 sulat, liham (Ilok)

57 kabiserang bayan ng Ifugao

59 pagsisisi (Ilok)

60 mang-awat, mangsaway (Ilok)

62 timpla o halo, tulad ng sa metal (Lat > Eng)

63 gagamba (Pang)

64 bumuo ng idea (Eng)

DOWN

1 madaling kapitan ng aphid, hal. sa halaman (Ilok)

2 butas na patibong sa hayop (Ilok)

3 bayan sa Cotabato na kanugnog ng Bukidnon at Davao Sur

4 basa nang konti (Eng)

5 ____ Karenina, nobela ni Tolstoy

6 itlog ng lisa (Eng)

8 Alcoholics Anonymous (abbrev)

9 pasilidad para sa ehersisyo (Eng)

10 wala (Ilok)

11 bayan sa Marinduque karatig ng Boac

12 gantimpala (Ilok)

13 buwan na nagtatapos sa Eid al-Fitr

14 mabiktima ng anay (Ilok)

18 unang lunsod na itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas

21 lamang (Tag var)

22 talo (Ilok)

25 balak (Ilok)

26 sakit sa tenga (Eng)

29 ulam (Eng)

30 akyatin (Ilok)

33 taga-Laos

35 kabalat (Eng)

38 nakaraang panahon (Eng)

39 lawak, sa sukat na acres (Eng)

41 ibong mandaragit sa tabindagat

42 anti-tank guided missile (abbrev)

43 naabot (Ilok)

44 maganda, marikit (Ilok)

45 Ronald _____, dating pangulo ng US

47 ibalik sa dati, kalagin (Eng)

48 rehyon sa silangang Mindanao

50 bayan sa North Cotabato

52 salapi ng dating Unyon Sobyet

54 telang dekurasyon (Eng)

56 katayuan (Ilok)

58 babaeng tupa (Eng)

59 sa mga aktibista, programa ng integrasyon sa batayang masa (Eng abbrev)

61 country code ng Andorra #

Sungbat ti Setyembre 3, 2017