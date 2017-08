Statements: Pahayag hinggil sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal sa Ifugao

Ng KARAPATAN — CAGAYAN VALLEY

Tagumpay ng pagsisikhay at pakikibaka ng mamamayan ang pagpapalaya noong Agosto 1, 2017 ng mga bilanggong pulitikal na sina Virgilio Corpuz at Rene Boy Abiva matapos ang apat na taon at pitong buwang pagkakulong sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Kiangan, Ifugao dulot ng gawa-gawang kasong isinampa ng 86th Infantry Batallion (IB) ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Kabilang si Corpuz at Abiva sa 28 na mga lider, aktibista at organisador ng union ng manggagawa, guro, empleyado ng gobyerno at ng sektor ng transportasyon na kinasuhan at pinaghuhuli noong kapaskuhan ng 2012.

Si Virgilio ang regional coordinator ng PISTON – Cagayan Valley na nanguna noon sa mga kampanya para sa pagsusulong ng interes ng masang tsuper at maliliit na opereytor laban sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, napakatataas na mga multa at parusa ng gobyerno, sari-saring panggigipit at panghuhuthot ng pamahalaan sa kabuhayan ng mga tsuper-opereytor at ang nagsisimulang neoliberal na patakarang phase out ng public utility vehicles. Si Abiva naman ay nagsilbing Municipal Link ng Pantawid Pampanilya Program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa bayan ng Baggao habang nagtataguyod ng makatarungang sahod at benepisyo para sa mga guro bilang organisador ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) sa rehiyon.

Sila ay kinasuhan ng AFP sa RTC Branch 14 Lagawe, Ifugao ng salang “murder” kaugnay sa naganap na ambus ng mga Neww People’s Army (NPA) sa mga sundalo ng AFP sa Tinoc, Ifugao noong Abril 25, 2012 na ikinamatay ng 11 na sundalo at isang sibilyan. Iligal na inaresto si Corpuz sa Santiago City noong Enero 5, 2013 at si Abiva sa Tuguegarao City noong Disyembre 28, 2012, nang may garapalang paglabag sa karampatang proseso ng batas. Ang pagsampa ng gawa-gawang kaso, pagkahuli at pagpiit sa kanila ay bahagi ng tumitinding pampulitikang panunupil ng rehimen noon sa mga progresibong organisasyon at party list upang patahimikin at maampat ang paglakas at paglawak ng kilusan ng mamamayan laban sa papatinding pagsasamantala at pang-aapi.

Nagsagawa ng tuloy-tuloy na kampanya para sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal na kabilang sina Corpuz at Abiva, ang Karapatan – Cagayan Valley, Cordillera Human Rights Alliance (CHRA), Ifugao Peasant Movement (IPM), PISTON – Cagayan Valley, Kadamay, ACT at iba pang organisasyon ng mamamayan. Sinabayan naman ito ng magiting na pagtatanggol sa korte sa pamamagitan nila Atty. Catherine Salucon at Atty. Albert Pawingi katulong ang iba pang mga abugado ng National Union of People’s Lawyers (NUPL). Isa si William Bugatti, lider ng CHRA at IPM na walang tigil sa pag-alalay at pagsuporta sa laban ng mga detenidong pulitikal dito hanggang sa pinaslang siya matapos dumalo sa isang hearing nila Corpuz at Abiva. Mahigpit na kaisa at kasama rin sa laban ng mga bilanggong pulitikal ang mga kapamilya, katrabaho, kaibigan at maging mga kaklase. Malaki ang naiambag sa laban ng mga taong simbahan na walang sawang nagbigay ng panahaon, rekurso at mga pasilidad. Kasabay ng mga pagdinig, sunud-sunod na mga martsa, rally, pagdulog sa mga kinauukulan, pagpapamisa, organisadong pagdalaw at paglunsad ng mga forum ang naisagawa.

Matatag na nanindigan sila Corpuz at Abiva sa kabila ng mahabang panahong pagkapiit at paglala ng kanilang karamdaman habang nakapiit. Napakailap ng hustisya para sa dalawa. Kahit na wala ni katiting na matibay na ebidensyang maibigay sa korte ang mga saksi ng AFP, hindi pa rin agarang pinalaya ang dalawa. Namatay ang ina ni Corpuz na hindi man lamang siya pinayagang makadalo sa libing samantalang ang mayayaman at makapangyarihang preso na sila Enrile at Revilla ay malayang makadalaw at makadalo sa handaan. Nagkaroon rin ng karamdaman ang ina ni Abiva at halos ilang buwan pa lamang naikasal nang nakulong noon. Masakit at mahirap mawalay samga mahal sa buhay. Lalong masakit na mailayo sa pinaglilingkurang mga maralitang mamamayan, mabusalan ng bibig at mapigilan ng malayang kilos dahil sa pampulitikang paniniwala at paninindigan.

Dinismiss ng korte ang kaso laban sa kanila dahil sa kabiguan ng prosekyusyon na patunayan ang kanilang akusasyon. Sa apat na saksi ng 86th IB PA: ang isa ay umamin sa korte na nagsisinungaling siya, ang sumunod na si SSgt. Wilbur Allaga ay nagkabangga ang kanyang testimonya at sariling sinumpaang salaysay, ang saksing si Capt. Robert Belandres naman ay hindi naman nasaksihan ang mga akusado at si Pfc. Ruben Salingbay ay hindi kapani-paniwala ang salaysay na sa loob ng 10 segundo, sa layo na 20 metro, habang matinding pinapuputukan siya ay sinikap niyang kilalanin ang mga salarin imbis na sumagot ng putok o iligtas ang sarili para hindi tamaan ng bala. Hindi rin maipaliwanag nila Allaga at Salingbay sa korte kung paano nila dating nakilala sila Corpuz at Abiva para mabisa nilang matukoy ang mga ito sa araw ng ambus. Habang ang mga ebidensya naman nila Corpuz at Abiva ay mabisang nagpapatunay na wala silang sala.

Humingi ng paumanhin ang huwes kina Corpuz at Abiva dahil sa matagal na panahong pagkakabilanggo nila nang walang sala pero sinabi na walang batas na nagpapahintulot sa kanilang humingi ng danyos o kompensasyon sa sinapit nila. Tunay nga na walang maaasahang hustisya ang mga maralita sa gobyernong ito.

Tuluyang tinalikuran na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangakong palalayain ang mahigit 400 na detenidong pulitikal na kabilang sila Corpuz at Abiva sa ika-46 at 45 sa mga matagal nang nakakulong at mga may karamdaman. Habang nakakulong sila ay mahigit 80 pang iba ang sinampahan dito ng gawa-gawang kaso. May tatlo pang bagong bilanggong pulitikal na nakulong sa BJMP Kiangan at walo sa Cagayan Valley. Nakalaya sila Corpuz at Abiva sa panahon na may lantarang pasistang paghahari na ng isang militaristang pangulo.

Libo-libong mamamayan na ang pinatay sa gera nito laban sa droga, gera laban sa mamamayang Moro at todo gera laban sa sambayanang Pilipino. Ang Oplan Kapayapaan ng Rehimeng US-Duterte ay naghahasik ng papatinding karahasan sa mamamayan. Nahigitan na ng Rehimeng US-Duterte ang rekord ng mga naunang rehimen sa paglabag sa karapatang pantao. Sa pagpataw ng Batas Militar at ang pagpapalawig pa nito, lalong dumaming mga maralita ang naging biktima ng pandarahas lalo na ang pambansang minorya na pilit inaagawan ng lupang ninuno.

Lumawak ang operasyong militar sa kanayunan. Sunod-sunod ang nagaganap na matinding militarisasyon at/o ebakwasyon sa Cagayan Valley – noong una sa Zinundungan Valley, tapos sa Maddela, ngayon sa Nagtipunan. Nag-iibayo ang kabangisan ng mga berdugong sugo ng AFP at PNP na nag-ooperasyon: nanghaharass, nagkakampo sa pusod ng mga baryo, nagmamanman sa taumbaryo, nandurukot at basta na lang pumapatay ng mamamayan. Kung mas mabangis at walang konsensya, mas pinupuri, kinikilala at napo-promote ng rehimen.

Walang ibang masusulingan ang mamamayan kundi higit na magkaisa at wakasan ang mapang-aping panlipunang sistema sa ating bansa. Ipagtanggol natin ang mamamayan, ang ating mga komunidad at ang ating bayan. May wakas rin ang bawat kaapihan. Kung bala at bomba ang laging sagot sa ating mga hinaing, sasabog ang pagkamuhi ng mamamayan at mag-iibayo ang pakikibaka para singilin ang mga kasalanan ng berdugong rehimeng ito.

Pag-ibayuhin ang paglaban sa pasismo ng Rehimeng US-Duterte!

Ipaglaban ang Karapatan, Katarungan at Tunay na Kapayapaan! # nordis.net