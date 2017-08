Nagisayangkat iti ambush ti NPA Ilocos Sur

Ni NORTHERN DISPATCH

www.nordis.net

BAGUIO CITY — “Balligi ti insayangkat nga ambush ti Alfredo Cesar Command (ACC) laban kadagiti abusado a tropa ti 81st IBPA idi bigat ti Hulyo 22, 2017. Nagsagaba ti 81st IBPA ti pannakadidigra a nu sadinno ket 10 ti kumpirmado a natay ken 5 ti sugatan, bayat a ti yunit ti ACC ket natalged a nakaadayo manipud iti labanan,” basar iti email ti tagapagsarita ti Alfredo Cesar Command (ACC) – NPA Ilocos Sur a ni Saniata Maglaya.

Segun iti press release, “Ti naisayangkat nga ambush ti ACC ket pannusa iti 81st IBPA nga addaan atiddog a listaan ti pananggulo ken panangbutbuteng iti baseng masa ti NPA ken ti panang-abuso ti umili. Maysa kadagiti dakkel a basol ti 81st IBPA iti mannalon ken umili ti Ilocos ti direkta a pangsalsalaknib na iti mananggun­daway nga imperyalista a kumpanya ti tabako a Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (PMFTC) no sadinno a maysa platun daytoy ti mabaybayadan a security force ti kumpanya.

Ballaag met laeng daytoy iti 81st IBPA iti awanan-sarday a panagpakat ti tropa na kadagiti pampubliko a lugar kas eskwelaan, brgy. halls, plaza ken kabalbalayan kas inaramid na idiay Brgy. Baybayading sakbay nga inambush ti ACC. Ti panagnaed iti pampubliko a lugar ket nairut nga iparparit ti International Humanitarian Law ken ti Com­prehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRI­HL) ngem awanan bain ken awan sarday nga ar-aramiden ti 81st IBPA.”

Kinuna ti pablaakda a limmatak pay kas human rights violator ti 81st IBPA idi inallilaw, pinangtaan, binutbuteng ken iligal nga inaresto da ti innem a residente ti Brgy. Baybayading a binaon da a mapan mangbirok iti kuna da a natay a nuang nga asideg iti nakapasamakan ti ambush ngem ti kinapudno na ket taktika da laeng daytoy tapno matengngel da dagiti biktima. # nordis.net