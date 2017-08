Mga progresibo naglunsad ng FFM sa Ilocos Sur

Ni NIÑO OCONER

www.nordis.net

VIGAN CITY — Matagumpay na inilunsad ng iba’t ibang organisasyon sa pangunguna ng Ilocos Human Rights Alliance (IHRA) at Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation) ang isang Fact Finding Mission (FFM) sa 3 barangay sa bayan ng Salcedo, probinsya ng Ilocos Sur nitong Agosto 4, 2017.

Ang FFM na ito ay inilunsad ng mga organisasyon ng mga mamamayan sa probinsya matapos ang naganap na sagupaan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at New People’s Army (NPA) sa brgy. Sorioan ng nasabing bayan noong Hulyo 22, 2017 kung saan 10 ang tinatayang napatay sa hanay ng mga sundalo at 5 ang naiulat na sugatan.

Ang tatlong barangay na nabanggit ay ang mga brgy. ng Sorioan, Baybayading, at Lucbuban.

Ayon sa mga residenteng nakapanayam ng IHRA at Stop Exploitation, magkakasunod at nagpapatuloy na harassment at pananakot ang kanilang natatanggap mula sa mga miyembro at opisyal ng AFP matapos ang nasabing labanan. Pinararatangan diumano sila ng AFP na mga taga-suporta ng NPA at binabantaang aarestuhin at ipakukulong. Sa ulat naman at panayam sa mga residente ng brgy. Baybayading, 6 na magsasaka ang dinampot ng mga pwersa ng AFP sa kasagsagan ng labanan at dinala sa istasyon ng pulis sa bayan ng Salcedo.

Ayon sa mga biktima, nakatanggap sila ng ulat na isang baka umano ang tinamaan ng bala dahil sa labanan na naganap noong Hulyo 22. Nagpasya umano ang grupo na hanapin ang naiulat na namatay na baka pero noong Hulyo 25 na at dito na nga sila dinampot ng mga elemento ng AFP. Dagdag pa ng mga biktima, sinabi umano ng mga umarestong sundalo sa kanila na mayroon silang nilalabag na batas dahil sa palakad lakad sila sa lugar ng engkwentro sa magubat na parte ng brgy. Sorioan bandang alas-10 ng umaga.

Matapos ang pag-aresto, kagyat silang dinala sa Salcedo Municipal Police Station at naiditene ng walang malinaw na dahilan at kasong isinasampa laban sa kanila. Kinumpiska din ng mga elementong ito ng AFP ang kanilang mga cellphone at gamit sa pagsasaka tulad ng itak at ibinalik na lamang nang sila ay nasa istasyon na ng pulis.

Maliban pa rito, kinuhanan din diumano sila ng larawan ng walang paalam ng mga sundalo at pulis habang sila ay nakadetine. Nakalaya na lamang ang mga biktima at nakalabas sa istasyon ng pulis bandang alas-6 ng gabi. Maliban sa pag-aresto, pinararatangan din diumano sila na mga tagasuporta ng NPA.

Ayon sa IHRA, ang naganap na pag-aresto at nagpapatuloy na pananakot at harassment sa mga mamamayan ng Salcedo ay malinaw na paglabag sa kanilang karapatang pantao. Ipinanawagan din ng IHRA na dapat sundin ng mga tropa ng militar ang mga batas ng digma at huwag idamay ang mga sibilyan sa mga ganitong pagkakataon.

Dagdag pa nila, dapat din umanong patuloy na ipatupad ng mga tropa ng gobyerno ang mga kasunduang nilagdaan nila at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), mayroon o suspendido man ang usapang pangkapayapaan, tulad ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) bilang mga batas na nagpapauna sa pagrespeto sa karapatang tao sa gitna man ng armadong digmaan.

Panawagan din ng IHRA na dapat ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at NDFP upang masolusyunan ang ugat ng armadong paglaban ng mamamayan at makamit ang pangmatagalang kapayapaan. # nordis.net