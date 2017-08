Mag-aaral sa Ilocos Norte para sa libreng edukasyon

Ni RENZ KANG

www.nordis.net

BATAC, Ilocos Norte — Mahigit 2,000 na estudyante ng Mariano Marcos State University (MMSU) ang tumindig para sa libreng edukasyon sa magkakahiwalay na forum sa mga MMSU campus sa Batac, Laoag at Currimao noong Agosto 22-24, 2017.

Pinangunahan ng Kabataan Partylist-Ilocos at ng MMSU University Student Council (MMSU-USC) ang serye ng mga forum bilang bahagi ng programang Infodrive and Student Consultation ng nasabing konseho. Tumayong speaker sina Niño Oconer ng Kabataan Partylist-Ilocos at Mark Lim ng National Union of Students of the Philippines (NUSP).

Tinalakay ni Oconer at Lim ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang nakahapag na badyet para sa mga State Universities and Colleges (SUCs) sa 2018.

“Isang tagumpay para sa ating kabataan ang pagkakapasa ng panukalang libreng edukasyon ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban natin,” sabi ni Oconer.

Bagamat naipatupad na ang batas, walang nakalaan na badyet para maipatupad ito. Dagdag pa, binawasan ang badyet para sa 40 na SUCs para sa taong 2018.

Ayon sa pag-aaral ng Kabataan Partylist-Ilocos, magkakaroon ng kaltas sa pondo ang MMSU, Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMMSU) at Ilocos Sur Polytechnic State College (ISPSC). Nasa top 2 at 3 ang MMSU (P140 milyon) at DMMMSU (P121 milyon) sa may pinaka malaking kaltas sa badyet.

“Malaking porsyento sa tinapyas na badyet ang nagmula sa personnel services o pondo para sa pagpapasweldo ng ating mga guro at empleyado. Ang nakakalungkot pa dito, zero ang pondo para sa capital outlay o pampagawa at repairs ng mga gusali at pasilidad ng mga pamantasan,” ani ni Oconer.

Noong 2011, ang MMSU din ay nailagay sa top 3 na may pinakamalaking kaltas sa badyet sa ilalim ng administrasyon ni Benigno Aquino III.

Bukod sa forum, tinalakay rin sa student consultation ang kagyat na kahilingan ng mga estudyante katulad ng free wifi, bagong facilities at laboratories at suporta sa mga aktibidad ng mga student organizations.

“Sa harap ng mga isyu na kinakaharap ng mga mag-aaral, kailangan nating pahigpitin ang ating pagkakaisa para masigurado na matugunan ang mga ito. Maganda ang inisyatiba ng MMSU-USC sa konsultasyong ito at nabigyan ng boses ang mga estudyante para maiparating ang kanilang mga kahilingan. Kailangan pa nating damihan ang mga aktibidad tulad nito para mabigyan pa ng kakayahan ang mga estudyante na ipanawagan at igiit ang kanilang mga panawagan,” sabi ni Lim.

Bilang panghuling aktibidad, nagsagawa ng isang panata ang mga estudyante na sila ay titindig para sa libre, dekalidad, makabayan at siyentipikong edukasyon para sa lahat. # nordis.net