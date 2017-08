Leadership training iti Bantik National High School

Ni CELSO LITAWEN JR.

BAGUIO CITY — Idi Hulyo 22, 2017 ket adda iti nairamid nga leadership training seminar (LTS) a tinabunuan ti 17 nga estudyante manipud grade 7 inggana grade 11 idiay Bantik National High School, Barangay Dalupirip, Munisipyo ti Itogon, babaen iti panagtinulong iti Cordillera Disaster Response and Development Services inc (CorDis RDS Inc.), maysa nga non-government organization (NGO) ken Billeg ken Urnos ti Agtutubo y Benguet (BUDAY), maysa nga organisasiyon dagiti kabataan iti probinsiya ti Benguet.

Gandat ti aktibidad nga pangatuen iti potential dagiti estudyante tapno iti kasta ket agbalin dan to a nalaing ken nasayaat a mangidadaulo. Nayon na, panggep na daytoy nga aktibidad nga ipakaawat ti pangkabuklan a kinapateg ti organisasiyon ken ipaamiris dagiti isyu nga agraraira a sagsagrapen dagiti kabataan a nailyan a minorya.

Kalaksidan ti panangidaulo a topiko ket nainayon metlang ti panangisuro ti usto a panagsao (public speaking) iti sangwanan ti publiko tapnu iti kasta ket mabukkel ti kompiyansa dagiti estudyante. Maysa ti panagsao a ramen ti nasirib a mangidadaulo.

Maysa a paset iti aktibidad, tunggal maysa ket napan nagsurat iti blackboard no anya kadi ti rumbeng a galad iti maysa nga mangidadaulo, adda nangisurat iti commanding, nalaing nga mangiguia, nagaget ken nasirib.

“Mayat ta adda iti kastoy nga aktibidad a nayon a pagadalan malaksid kadagiti masursuro iti iskwelaan, sapay kuma ta makaumay kayo sadiay ayan mi a lawiguen a mangiyarmid iti kastoy nga aktibidad” kinuna ni Noraine, maysa a studyante iti nasao nga ekwelaan. # nordis.net