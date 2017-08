Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Agosto 27, 2017

ACROSS

1 kilalang pinuno ng mga taga-Cotabato, 1846-1933 (2 salita)

8 katangian (Ilok)

13 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)

14 sandok (Ilok)

15 paalam, abiso (Ilok)

16 palayaw ni Deborah (Eng)

17 hindi sa kanya, hindi sa iyo, kundi sa ____ (Tag)

18 magtabi, magkatabi (Ilok)

19 kemikal na panlaban sa lisa atbp kulisap (Eng)

21 kasuotang panlalaki sa panahong mediebal (Eng)

23 titik B sa alpabetong Greek

24 kargang paputok ng baril (Sp > Pil)

25 kanyong panlaban sa eroplano (Eng abbrev)

28 negatibo (Eng)

29 kasama (Kankanaey)

30 Bruce ___, bantog na martial arts actor

32 ngunit (Ilok)

34 magasin (abbrev)

35 bahagi ng katawan na nakakakita (Pil)

36 katalo ng leon (Eng)

37 karayom (Ilok)

38 halamang nagdudulot ng kulay indigo (Turk > Eng)

40 ahensyang nakasalang ngayon sa matinding isyu ng EJK (Eng abbrev)

43 pari (Ilok)

44 bayan sa Albay

45 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)

47 hari (Ilok)

49 at (Ilok)

50 gamot (Ilok)

51 diyan (Ilok)

53 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

56 tumalon (Ilok)

59 pakay, layon (Ilok)

60 hingal (Ilok)

61 ___ Guy: magiliw na tawag kay Nora Aunor

63 magkudkud ng niyog (Ilok)

64 magalang na pambungad (Tag)

65 halaman ng sesame, sa India

66 patatas, sa US

67 pabirong bitaw (Eng)

DOWN

1 Tatay (Eng)

2 tela, paghabi ng tela (Ilok)

3 gilid (Tag)

4 bawasan ng sobrang tangkay at dahon (Ilok)

5 alisin mo (Ilok)

6 liwanag sa bukang liwayway (Ilok)

7 wala ni isa (Eng)

8 papasyal sa paligid-ligid (Tag)

9 malapad (Ilok)

10 hugas ng tubig at sabon (Sp > Pil)

11 ika-6 na buwan sa kalendaryong Hudyo

12 nananaginip nang gising (Eng)

15 abono sa lupa (Tag)

20 tandaang mabuti (Latin abbrev)

22 bayan sa Lanao del Norte, karatig ng Baloi (2 words)

24 simbolo ng elementong bismuth

26 mag-ina (Ilok)

27 pagtatangkilik (Eng)

30 imbak o deposito ng pera o bagay (Tag)

31 tipo ng piyesang musikal (Fr > Eng)

33 palayaw nina Melvin, Melissa, at Carmela

35 mapa (Eng)

39 dahan-dahan (Ilok)

41 nawalan ng balanse sa paglalakad (Tag)

42 pinaka-abanteng order ng mga mammal (Eng)

45 magkanal (Ilok)

46 Islamic State (abbrev)

48 font na pahilig, kahit hindi naman Italyano (Eng)

50 kasabihan (Eng)

52 kodang pangalan ni Jose Ma. Sison sa mga sulatin nya sa CPP

54 parte ng katawan sa paghinga (Tag)

55 katambal ng prop

56 bahagi ng katawan sa paghalik (Tag)

57 tiyo (Ilok var)

58 may kinalaman sa tenga (Eng)

62 malaking klase ng usa, sa North America #

Sungbat ti Agosto 20, 2017