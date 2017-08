Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Agosto 13, 2017

ACROSS

1 gawin mo nang sarili, huwag sa iba (Eng abbrev)

4 hagis, itsa (Pang)

10 sistemang online bago sumikat ang Internet (Eng abbrev)

13 nasa kama na (Eng)

15 dating bayan ng Davao del Norte, bahagi ngayon ng Samal City

16 ilan (Kankanaey)

17 base ng 5th ID Phil Army sa Isabela

18 pagkabalam (Tag)

19 sukat ng lawak ng lupa (Eng)

20 may edad na (Eng)

21 salita (Kankanaey)

22 bansang sumakop sa Pilipinas (Eng)

23 lalaki (Eng)

25 kunin, panghawakan (Eng)

27 istrukturang pandekurasyon sa kalsada (Sp > Pil)

28 alalay ng bise presidente (Eng abbrev)

30 yttrium aluminum garnet

31 sa mitolohiya ng Greece, diosa ng bahaghari

32 magbawas ng tangkay (Ilok)

33 dagat (Eng)

35 “You ___ my sunshine…”

37 tipikal na katuwang ni Ama

38 tipo ng musika mula sa Jamaica

40 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

43 bangko para umano sa kaunlaran ng Asia (Eng abbrev)

45 ibasura (Tag)

46 ahente kontra-droga (Eng)

48 tenga (Eng)

50 abakada (Eng)

52 angil ng mabangis na hayop (Eng)

53 ngunit (Ilok)

55 gamitin (Eng)

57 tipo ng antelope sa Sahara

58 sa tabi (Ilok)

60 pagtambang (Ilok)

61 templo sa sinaunang Egypt

62 mula sa simula (2 salita, Latin)

63 kasuklam-suklam (Eng)

64 mga edad (Eng)

65 mangkok na gawa sa kahoy

66 kalagin, ibalik sa dati (Eng)

67 salapi sa Japan

68 taong nagmamaneho ng wagon (Eng)

69 tipo ng needlefish (Eng)

DOWN

1 lupa namin (Ilok)

2 sabihin (Ilok)

3 bansa sa Middle East na kasalukuyang ginugulo ng US

5 talo (Ilok)

6 salubong (Ilok)

7 ibahay (Ilok)

8 bigkas (Ilok)

9 kilala din bilang (Eng abbrev)

10 bayan sa Ilocos Norte na itinatag ni Bacsalandoc, isang Igorot

11 kilalang baryo ng Sinait, Ilocos Sur

12 kumitid nang abnormal, tulad ng mga ugat ng matanda (Eng)

14 supot, hindi pumutok (Eng)

16 bayan sa Lanao del Sur, sa silangan ng Baloi

24 bayan sa Batanes

26 anumang dumi na inilabas ng katawan (Latin > Eng)

28 kalagayan ng alipin (Tag)

29 alisan ng sobrang sanga at dahon (Ilok)

34 malapad (Ilok)

36 unang anak (Tag)

39 tipo ng tangke de giera (Eng abbrev)

41 balot sa sugat (Eng)

42 araruhin (Ilok)

44 bayan sa Nueva Vizcaya karatig ng Lamut, Ifugao

47 magaspang, garapal (Eng)

49 balabal ng mga bagong-panganak sa Mexico (Sp)

51 bulalakaw (Eng)

54 eksperto (Hebrew > Eng)

55 bata (Ilok)

56 sangla (Ilok)

59 panahong matagal nang lipas (Eng)

60 abo (Ibanag)

62 tipikal na katuwang ni Ina #

Sungbat ti Hulyo 30, 2017