Binawi mandatory drug test sa Cagayan State University

By DEOXIER RIBO C. AGUB

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY — Binawi ng administrasyon ng Cagayan State University ang ipinatupad na polisiyang kailangang magpasa ng drug test result ang mga estudyante para sila ay makapag-enrol. Dahil sa ipinatupad na polisiya, malaking bilang ng estudyante ang hindi pa naka-enrol sa kasalukuyan. Ang Mandatory Drug Test Policy ay umani ng batikos mula sa mga estudyante at magulang dahil sa kawalang impormasyon at konsultasyon sa bagong polisiya para sa enrolment.

Ang pagtatanggal ng administrasyon sa polisiyang ito ay dulot na rin ng isinumiteng petisyon ng mga estudyante para tutulan ang patakarang ito. “Isang tagumpay ito at narinig ng administrasyon ang sigaw at lehitimong mga hinaing ng estudyante,” sabi ni Al-Jafar Enidal, isang mag-aaral mula sa CSU-Carig. Malaking ginhawa ang pagsasawalang-bisa ng polisiya para sa mga estudyante ng CSU na nahihirapan pagdating sa dagdag-bayarin at iba pang gastusin sa edukasyon.

Ang aktwal na kalakaran ng drug testing na ipinatupad sa CSU ay nagkaroon ng paglabag sa R.A. 9135 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan ay dapat random ang drug testing at sinasagot ng gubyerno ang bayarin para rito. “Malinaw na walang maayos na koordinasyon ang pamantasan sa ibang ahensya ng gubyerno, lalo na sa Department of Health, para siguraduhin na lahat ng estudyante ay maseserbisyuhan,” dagdag ni Nicol. Ang karamihan sa mga estudyante ng CSU ay nagmula pa sa mga mahihirap na pamilyang magsasaka sa probinsya ng Cagayan at iba pang karatig-bayan. Ang pinakamurang halaga ng isang drug test ay P150, idadagdag pa ang pamasaheng kinakailangan para balik-balikan ang resulta.

“Naniniwala kami sa aming batayang karapatan sa edukasyon at ang polisiyang ito ay nagsisilbing harang para matamasa namin ito,” sabi ni Nicol Quilang, isang estudyante mula sa CSU-Andrews at isa rin sa mga nanguna sa pagbubuo ng petisyon. Ipinasa ang petisyon sa kinauukulang opisyal ng CSU at sa Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan at maging sa ilang kinatawan sa Kongreso tulad ng Kabataan Partylist. “Random testing dapat, walang dagdag na pasaning bayarin sa mga estudyante, at ‘di dapat requirement sa enrolment,” tugon ni Rep. Sarah Elago.

Nagpapatuloy ang petisyon ng mga estudyante ng CSU para sa pananagutan ng administrasyon at para sa panawagang refund ng mga estudyanteng napilitang sumunod sa requirement na ito. Dagdag pa ni Nicol, “hindi pa rito natatapos ang laban dahil nariyan pa rin ang tumataas at kaduda-dudang miscelleanous fees.” # nordis.net