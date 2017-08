Sagot ng Bayan-CV sa SONA ni Pres. Duterte, “Isulong makabayang pagbabago”

Ni NATHANIEL FABIAN

BAYOMBONG, Nueva Vizcaya — “Isulong ang Tunay na Makabayang Pagbabago.” Ito ang panawagan ng mahigit 100 na sumama sa kilos protestang pinangunahan ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Cagayan Valley sa araw ng State of the Nation Address (SONA) ng Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng kapitolyo ng Bayombong, Nueva Vizcaya.

Kinondena ng mga nagprotesta ang Martial Law sa Mindanao, ang lumalalang kalagayan ng karapatang pantao, ang pagpapatuloy ng operasyon ng mapaminsala at mapandambong na OceanaGold Philippines Inc. (OGPI) at FCF Minerals.

Ayon sa pahayag ng Bayan, makalipas ang isang taon, patuloy na nakapako sa matinding kahirapan at krisis ang mamamayang Pilipino.

“Isang taon matapos ang eleksyon, hindi maramdaman ang tunay na pagbabago na ipinangako ng administrasyon ni Duterte. Laganap ang parin kahirapan,” pahayag ni Mia Liquigan, tagapagsalita ng Bayan CV.

“Mabilis na nagpalit-anyo ang nagposturang makabayang pangulo tungong militarista, anti-mamamayan at pumapabor sa naghaharing kaayusan ng dayuhan at iilan,” dagdag pa ni Liquigan.

Hindi rin sang-ayon ang Bayan sa pagpapahaba ng batas-militar sa Mindanao at ang banta ng pagsaklaw nito sa buong kapuluan.

“Martial law? Para saan, para kanino? Para hindi tayo makapagsalita o umalma kahit kumakalam na ang ating sikmura? Kahit tayo ay takutin, dukutin at patayin? Hindi pwede. Huwag tayong pumayag,” diin ni Liquigan.

Laban sa dayuhang pagmimina

Mariing kinondena din ng Bayan ang patuloy na operasyon ng Oceanogold sa kabila ng pagkakasuspende nito.

Matatandaang noong Pebrero, ibinaba ni dating Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Gina Lopez ang suspension order ng Oceanagold.

“Nananatili ang operasyon ng minahan sa Didipio. Sa katunayan, pinapalawak pa ang operasyon nito,” pagpapatunay ni Julie Simongo, isang lider ng SAPAKKMMI.

“Binigo ni Pangulong Duterte ang kanyang pangako na itigil ang operasyon ng mga mapanira at mapandambong na dayuhang minahan,” dagdag ni Simongo.

“Kontaminado ng mine tailings ang aning mga ilog at sapa, pagkawala ng inuming tubig at patubig sa irigasyon, epekto sa agrikultura, at pagkakasakit sa baga ng ilang residente dahil sa alikabok,” dagdag pa ni Simongo.

Dismayado din ang sektor ng kabataan sa kalagayang ng edukasyon sa bansa. Mariing pinuna ng Masakbayan Cagayan Valley ang masalimuot na proseso ng bayarin.

“Nagpapanggap na libre ang Free Tuition Policy sa mga State University and Colleges. Dumaan sa butas ng karayom ang mag-aaral katulad ng sistema sa scholarship,” pahayag ni JP Lappay, ang panrehiyong chairperson ng Masakbayan CV.

“Dagdag pa ang mahal na mga other school fees at miscelleneous fees na patuloy na sinisingil sa mga estudyante,” ani ni Lappay.

“Kailangan ibayong isulong ang pakikibaka ng estudyante para libre, makabayan, makamasa, mapagpalaya at siyentipikong sistema ng edukasyon kapglit ng kasalukuyang komersyalisado, makadayuhan, mapaniil at atrasadong sistema,” diin ni Lappay.

Peace Talks

Nanawagan din ang Bayan sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan nggobyerno at CPP-NPA-NDFP at pagpapatigil ng batas militar sa Mindanao at tugunan ang karaingan ng mamamayan.

“Sa halip na iterminate ang peace talks, dapat ipursigi ito. Marapat na resolbahin ang mga ugat ng armadong tunggalian sa bansa,” pahayag ni Liquigan.

“Pangibabawin ang boses ng mamamayan sa halip na boses ng iilan. Isulong ang mga repormang panlipunan,” pagtatapos ni Liquigan. # nordis.net