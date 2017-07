Martial Law Claims Update: Nayon nga iskedyul ti cash cards kadagiti branch ti Landbank

Ti SELDA

Cordillera Region

HRVCB Series 1 No. 27, Hulio 6: Dungoc, Pedro Jr. C. – Landbank Luna Branch, Poblacion; Gavino, Banizal P. – Landbank Bangued Branch, Taft Street; Taoay, Bartolome G. – Landbank Bangued Branch, Taft Street

Region 1

HRVCB Series 1 No. 27, Hulio 6: Basilio, Rosalie U. – Landbank Batac Branch, 4 Nalupta; Capulas, Jean S. – Landbank Candon, National Highway; Natura, Pepito J. – Landbank Candon Branch, National Highway; Salay, Agustine Q. – Landbank Candon Branch, National Highway

Dagiti kasapulan iti panangala ti cash card/claims

1) Acknowledgment Receipt, inted ti claims board idi nagsubmitar ti aplikasion para iti reparasyon idi 2014 ken 2015;

2) Notice of Resolution ken xerox copy daytoy;

3) Maysa a valid/government issued identification card (ID)

4) Maysa a 1×1 a ritrato a maidekket iti form ti Landbank

Palagip iti sumaruno a batch ti eligible claimants

Segun iti claims board, nangipatuloddan babaen ti PHILPOST ti sabali manen a batch ti Notices of Resolution iti sumaruno a batch ti eligible claimants nangrugi idi Hunio 27 ken Hunio 29, 2017, a mabalin a naawaten ti dadduma a claimants.

Apay nga itatta laeng no ti resolution ket napetsaan ti 2015 ken rumbeng a naibilang koma iti umuna a listaan ti 4000 nga eligible claimants?

Kuna ti palagip ti board, “Iti panagdesision iti claims iti reparasyon, agtugaw ti board iti tallo a division. Dagiti Division 1, 2, ken 3 nga agtakem/agimplementar kagiddan ken indepediente iti tunggal maysa iti resolusyon iti claims para iti reparasyon. Adda ti 75,730 nga aplikasion a naawat ti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) iti naikeddeng a panawen ti aplikasion (1st intake: 12 Mayo 2014 – 10 Nob. 2014, ken 2nd intake: 8 Abril 2015 – 30 Mayo 2015) ken nai-raffle iti siam a ponentes a bukbuklen ti tallo a division (tallo a ponentes tunggal division) nga addaan 8,500 nga aplikasion a nai-raffle iti tunggal ponente).”

Nailanad iti palagip ti board a ti evaluation ken resolution iti tunggal claim ket kabilang ti, ngem saan a limitado iti sumaganad a proseso: deliberation / hearing, resolution-writing, resolution-editing, finalization of resolution, ken signing of resoution. Ti petsa a naikabil iti notice of resolution ket isu ti petsa ti deliberation ken saan a petsa ti panagpirma ti resolution. Ti proseso ket mabayagan pay.

Segun iti palagip ti board, “Gapu ta ti kota ti 4000 ket nadanonen para iti umuna a listaan ti eligible claimants, ti dadduma a positibo a naresolba nga aplikasion ket naiiskedyul a maipublikar/mairuar kadagiti sumaruno a batch. Daytoy ti rason no apay a daytoy sumaruno a batch ti eligible claimants ket saan a nairaman iti umuna a preliminary a listaan ti 4000 eligible claimants, nupay nadakamat iti Notice of Resolution.”

Kinuna ti HRVCB, “Kadagidiay nakaawaten ti simmaruno a batch ti Notices of Resolution, surotenyo koma ti instructions: i-text a dagus ti docket number, nagan ti biktima ken reference code apaman a maawatyo ti surat. I-text ti: DOCKET NO NAGAN TI BIKTIMA REFERENCE CODE

Ipatulod iti Smart/Globe number a naited. Urayenyo koma ti publikasion ti sumaruno a listaan ti eligible claimants. Agyamankami,” kas panangleppas ti claims board. # nordis.net