Martial Law Claims Update: Nayon nga iskedyul ti cash cards kadagiti branch ti Landbank

Ti SELDA — NORTHERN LUZON

www.nordis.net

Cordillera Region

HRVCB Series 1 No. 37, Hulio 27: Leones, Carpio C. – Landbank Bangued Branch, Taft Street;

Tubban, Arthur M. Landbank Bangued Branch, Taft Street

Region 1

HRVCB Series 1 No. 35, Hulio 25: Corbi, Florencio J. – Landbank Casndon Branch, National Highway

HRVCB Series 1 No. 36, Hulio 26: Salvador, Lenville C. – Landbank Laoag Branch, J.P. Rizal Street

Region 2

HRVCB Series 1 No. 32, Hulio 17: Raza, Manuel B. – Landbank Aparri Branch, Macanaya

HRVCB Series 1 No. 34, Hulio 21: Bassig, Flora D. – Landbank Aparri Branch, Macanaya

HRVCB Series 1 No. 36, Hulio 26: Vita, Marites M. – Landbank Tuguegarao Branch, Bagay Road

Dagiti kasapulan iti panangala ti cash card/claims

1) Acknowledgment Receipt, inted ti claims board idi nagsubmitar ti aplikasion para iti reparasyon idi 2014 ken 2015;

2) Notice of Resolution ken xerox copy daytoy;

3) Maysa a valid/government issued identification card (ID)

4) Maysa a 1×1 a ritrato a maidekket iti form ti Landbank. # nordis.net