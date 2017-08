Makan a la Pinoy: Ensalada a pipino-avocado-mansanas

Ni BRENDA S. DACPANO

www.nordis.net

Maymayat a merienda ti ensalada a pipino, prutas ken/wenno natnateng ngem ti chichiria ta nasayaat iti salun-at. Saan a maawan ti pipino iti kusinak kas saramsam wenno mainayon iti main course.

Ti pipino ket nasayaat a pangalaan iti dietary fiber a manglinis iti bituka ken manglapped iti constipation wenno panagtabbel. Aglaon daytoy iti potassium, a nasayaat para iti blood pressure ken iti puso. Nabaknang met iti Bitamina A, C ken K. Addaan met Bitamina A ken C ti mansanas. Nabaknang met iti bitamina ken mineral ti avocado kast ti Bitamina B, C, E ken K; ken potassium.

Ramen:

2-3 pipino

1 dakkel nga avocado

1 dakkel a mansanas

3 kutsara apple cider suka wenno ordinario a suka

1 bassit a sibuyas a nalabaga

Bulong ti spearmint wenno peppermint (optional)

Asin ken paminta a pangtimpla

Panangisagana:

1. Iti malukong, lusaken ti kaguddua ti avocado agingga nalamuyot. Ilaok ti suka.

2. Iwaen iti pakuadrado ti nabati a kaguddua ti avocado

3. Ukisan ti pipino (ngem mabalin met a saanen a maukisan no kayatyo), ikkaten ti bukelna ken iw-iwaen iti naingpis. Mabalin nga agusar ti Japanese wenno English cucumber ta awan ti bukelna ngem nanginngina.

4. Ukisan ken iwaen met laeng ti mansanas.

5. Iwaen iti naingpis ti sibuyas

6. Paglaoken amin a ramen iti dakkel a malukong. Timplaan iti asin ken paminta. Nayunan ti suka no kasapulan.

7. Parabawan iti bulong ti mint (spearmint wenno peppermint).

8. Ipalamiis pay iti refrigerator sakbay nga idasar. # nordis.net