Lokal nag-walkout sa konsultasyon ng Oceana Gold

Ni DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

KASIBU, Nueva Vizcaya — Nag-walk out sa konsultasyon ang ilang residente ng Barangay Alimit Kasibu, Nueva Vizcaya matapos magpahayag ng pagkadismaya sa takbo ng konsultasyon noong Hunyo 28 hinggil sa planong ekspansyon at operasyon ng Australian mining company na Oceana Gold Philippines Inc. (OGPI).

Nagpatawag ng konsultasyon ang OGPI sa Alimit Elementary School, kasama si Kasibu Mayor Alberto Bumolo Jr., noong Hunyo 28 upang talakayin ang planong drilling at ekspansyon ng minahan alinsunod sa Memorandum of Agreement (MOA) na pinirmahan na ng barangay at kompanya. Nakasaad sa MOA ang mga proyekto na kanilang matatanggap kapag sila ay pumayag sa ekspasyon.

Sa nasabing konsultasyon, inilalako ng OGPI at ilang kagawad na pabor sa ekspansyon na magbibigay ng kaunlaran at proyekto​ katulad ng kalsada, eskwelahan, health centers, atbp ang pagpayag sa mina. Kung kaya tinangka ng OGPI na magbotohan na upang malaman kung sino ang may gusto at ayaw sa nasabing proyekto.

Sinalag ng ilang taga barangay at mga kasapi ng Samahang Pang Kaunlaran ng mga Katutubong Manggagawa at Magsasaka Inc. (Sapakkmmi) ang botohan dahil magdudulot ito ng pag-aaway sa hanay ng mga tao katulad ng nangyari sa Barangay Didipio na unang minina ng OGPI.

“Magdudulot ng pagkakahati-hati at paghihiwa-hiwalay ng mga taga-Alimit ang ginagawang botohan ng Oceana Gold at ilang kagawad na kampi sa kompanya. Dapat kami [taga komunidad] muna ang mag-usap dahil lahat ng tao dito ay maaapektuhan kapag nagsimula ang mina dito sa amin,” ayon sa miyembro ng Sapakkmmi na tumangging mapangalanan.

Ayon sa mga residente, diumano’y kumpirmadong may ginto sa butas o drilling holes na ginawa ng Climax-Arimco Mining Corp. na dating nagmimina sa Didipio. Dagdag pa, sinabi din ng isa sa mga geologist​ ng Oceana Gold sa isang konsultasyon sa sityo Pukeg, Brgy. Dingasan, Quirino​ noong Hunyo 10 na nakita nila ang resulta ng ginawang drilling ng Climax-Arimco at totoong may mamimina na ginto sa Alimit at Dingasan, Quirino. # nordis.net