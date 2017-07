Lider magsasaka sa Cagayan, iligal na inaresto

Ni DEO MONTESCLAROS

TUGUEGARAO CITY — Kinukondena ng Kagimungan, organisasyon ng mga magsasaka sa Cagayan, ang illigal na pag-aresto at pangangapkap kay Sofronio Pascua noong ika-17 ng Hulyo sa Tuguegarao City.

Dinakip siya ng apat na nakasibilyan at armadong kalalakihan, na hinihinalang miyembro ng pulisya, bandang 1:00 ng hapon. Pilit siyang pinadapa, kinuyog, at pinasakay sa patrol car ng PNP at dinala sa isang gusali sa liblib na lugar.

Si Sofronio ay lider-magsasaka ng Anakpawis na nakatira sa Barangay Banguian, Abulug,Cagayan. Aktibo siyang nangangampanya para sa pamamahagi ng lupa sa mga maliliit at mahihirap na magsasaka.

Ayon kay Sofronio, may nakita siyang mga pulis sa paligid ng lugar pero hindi mukhang police station ang pinagdalhan sa kanya.

“Tinutukan ako ng baril ng isa sa kanila tapos pinapataas ang aking kamay. Hinablot nila ang aking cellphone at pera na hawak-hawak ko bago nila ako isinakay sa patrol car. Hindi na nila binalik ang pera ko,” ani Sofronio.

Habang nakasakay sa patrol car ay hinablot ang kanyang beltbag na naglalaman ng mahahalagang dokumento at iba pang personal na gamit.

Ayon sa Kaguimunga ay lantaran, mabagsik, at walang pakundangan ang paglabag na ito sa karapatang pantao at dignidad ng mga magsasaka sa Cagayan at buong Pilipinas.

“Ito ang mukha ng All-Out-War at batas militar na inilulunsad ng rehimeng Duterte, pulisya at militar sa buong mamamayan ng bansa. Tinatarget ng mga pag-atakeng ito ang mga sibilyan laluna ang mga miyembro ng progresibo at makabayang organisasyon,” ayon kay Roderick Deric ng Kagumungan.

Nananawagan din ang grupo sa agarang pagpapanagot sa mga elemento ng pulisya na lumabag sa due process at pagpapaalis sa mga komunidad na may presensya ng militar dahil nagreresulta lamang ito sa malalalang kaso ng paglabag sa karapatan ng mga mamamayang lumalaban para sa kanilang kabuhayan at karapatan.