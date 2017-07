Kilos protesta laban sa phase out ng PUVs sa CV

Ni EMIL DAGDAG

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY — Naglunsad ng tigil pasada at iba pang kilos protesta ang mga tsuper at operators bilang tugon sa panawagan ng PISTON – Cagayan Valley para ipagtanggol ang kabuhayan ng libo-libong pamilya ng drivers-operators na nanganganib sa ipagkait sa implementasyon ng DOTr Omnibus Franchising Guidelines o DO 2017-011.

Naparalisa ng LAJODAI ang 100% ng byaheng Abulug – Lower Apayao, ng AJJODA ang 50% ng byaheng Junction Luna – Aparri, ng SAJODCA ang 50% ng byaheng Sta. Ana – Aparri, ng NESTODA ang 80% ng byaheng Tuguegarao City – Solana at ng CARIGJODA ang 50% ng rutang Tuguegarao City – CSU Carig Sur sa matagumpay na welga. Kasabay nito, naglunsad ng caravan ang mga drivers at operators ng SMJODA sa Sanchez Mira at sabayang busina ang CSMJODA sa Claveria at mga JODA ng FEJODANLI sa Cauayan City.

Ayon kay Rolando Sayago, lider ng Piston – Cagayan Valley, matapos ang sunod-sunod na kilos protesta mula pa taong 2015, bingi ang gobyerno sa hinaing ng mga drivers at maliliit na operator. Sa halip ay ipauubaya na sa malalaking korporasyon ang tanging kontrol at pakinabang sa pamamasada ng ating public utility vehicles.

“Ngayon lang namin ginawa itong ganitong kilos protesta, bilang pagsuporta namin sa Piston – Cagayan Valley na alam naming tanging lumalaban para sa kapakanan namin sa transport sector,” ani Aniceto Canapi, presidente ng Cagayan Federation of Jeepney Drivers Associations (CAFJODA).

Ayon naman kay Pres. Bernie Sabindo ng LAJODAI, hinikayat niya ang mga na-stranded na pasahero na unawain sila at sumuporta sa kanila. Anya sa mga mananakay, “Mamili kayo, gusto niyo bang tuluyan nang ma-phase out ang ating mga jeep, mawalan tayo ng masasakyan na maaasahan at mura lang ang pamasahe, kaysa sa mga mamahaling e-jeep na ipapalit sa amin. O sumuporta na lang kaya kayo sa amin, konting tiis lang, maghapon lang ito.”

Binatikos din ng Piston – Cagayan Valley ang huwad na transport lider na si Daniel Gaffud ng NOLTRANSCO na tulad ni Obet Martin ng PASANG MASDA ay nagsisikap magnegosyo sa jeepney phase out kahit talamak na pahirap ito sa drivers at napakaraming maliliit na operators. Hinihiling ni Gaffud sa gobyerno na bigyan ng kontrata ang kanilang kooperatiba kasabwat ang FOTON na isang kumpanya ng sasakyan para sa paggawa ng kaha ng mga e-jeep.

Ayon sa Piston-Cagayan Valley, maraming ng ginagawang paraan ang LTFRB para mabawi na ang mga lumang prangkisa upang tuluyang ma-phase out na ang jeepney. May nakapag-hearing na para sa pag-renew ng prangkisa pero lumipas na ang ilang buwan, wala pa ring prangkisang natatanggap kaya kolorum na ang turing sa mga ito. May mga tinanggihan ang petisyon dahil naghigpit ng rekisitos tulad ng kailangang magpakita ng titulo ng lupa at patunay na may sariling garahe. May mga petisyon namang matagal nang naisumite pero binibinbin ang notice of hearing.

Sa Omnibus Franchising Guidelines (OFG), hindi bibigyan ng bagong prangkisa kahit ang mga yunit na bago ang makina at katawan, kailangang bumili ng sampu o higit pang mga bagong yunit (na bago lahat ang pyesa) na e-jeep, solar panel o Euro-4 compliant unit. Naninindigan ang Piston – CV na pag-iibayuhin ang paglaban sa OFG na nagtutulak ng kontrol ng malalaking dayuhang korporasyon sa lahat ng pampasadang sasakyan sa ating bansa at hinihiling ang suporta ng publiko sa itatayong Save Our Jeepney Network nitong Hulyo. # nordis.net