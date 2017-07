Kagimungan kinondena ang panghaharas ng militar

Ni PATRICIA ANNE LACTAO GUERRERO

BAGGAO, Cagayan — Mariing tinutulan ng mga magsasaka ng Baggao, Cagayan ang pagmamanman at pananakot ng mga militar sa mga lider magsasaka na lumalaban sa National Greening Program (NGP) ng gobyerno at Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Noong Hulyo 15, minanmanan ang bahay ng anim na lider magsasaka sa Sitio Kagurungan, Baranggay Awallan at Sitio Reggaay, Baranggay Hacienda Intal upang takutin ang buong komunidad at pahinain ang paglaban ng mamamayan sa NGP.

Kaugnay nito, may balak ding magtayo ng kampo ng militar sa Sitio Reggaay dahil pinaghihinalaan nilang may mga makakaliwang grupo sa lugar at inuugnay ito sa mga militanteng pagkilos ng mga magsasaka sa iba’t ibang isyu sa lupa.

Sa kasalukuyan, sakop ng NGP ang mga barangay upang pagtaniman ng rubber tree ngunit hindi pinayagan ng mga magsasaka ang pag-usad ng proyekto dahil sa tuwiran nitong pangangamkam at pag-aangkin ng lupa sa mga magsasakang magtagal nang nagtatanim sa lugar.

Nauna nang naganap ang konsultasyon ng DENR at Local Government Unit sa mga mamamayan ng Sitio Reggaay hinggil sa benepisyong kapalit tulad ng scholarships para sa kabataan at medical assistance upang mapapayag ang mga magsasakang ipagamit ang kanilang lupa sa NGP.

“Ngunit kapalit ng ganitong mga benepisyo ay ang tuwirang pagkawala sa kamay ng mga magsasaka ang kanilang pag-aari sa lupa na mangangahulugang ng pagkawala rin ng kanilang pangmatagalang kabuhayan,” ayon kay Pacencia Mercado ng Kagimungan Baggao.

Dagdag pa ni Mercado, maraming ng anti-magsasakang proyekto ang naipatigil sa lugar at mga operasyon ng militar ang binigo kaya walang dudang mapagtatagumpayan ulit ito ng mamamayan ng Baggao. # nordis.net