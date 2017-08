Ilocos kinondena pandarambong sa pondo ng RA 7171

By ARIES RAPHAEL PASCUA

www.nordis.net

VIGAN CITY — Nagsagawa ng kilos-protesta ang mga magsasaka ng Ilocos Region sa Batasang Pambansa upang isigaw ang kanilang mga panawagan, partikular na sa usapin ng pondo ng RA7171 at presyo ng tabako.

Sa pangunguna ng Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) at Alyansa Dagiti Mannalon ti Ilocos Norte, kinondena ng mga magsasaka ang mababang presyo ng tabako at ang paglustay umano ng pondo ng RA 7171 ng gobernador ng Ilocos Norte, Imee Marcos, sa mga bagay na hindi naman nararamdaman ng mga magsasaka.

Ayon kay Tony Pugyao, tagapangulo ng Alyansa Dagiti Mannalon ti Ilocos Norte, ang pondo ng RA 7171 ay dapat napupunta lamang sa apat na bagay – sa proyektong pangkabuhayan, proyektong agro-industriyal, proyekto sa kooperatiba, at para sa imprastraktura. Kontra umano ito sa mga biniling minicab ng lokal na pamahalaan na hindi nagsisilbi sa pangangailangan ng mga magsasaka.

“Panahon na upang wakasan natin ang hindi pakikinig ng pamahalaan sa panawagan natin sa pagdadalhan ng pondo ng RA7171. Walang ibang dapat makinabang kundi ang sambayanan,” wika muli ni Pugyao.

Nanawagan din ang grupo na itaas ang presyo ng tabako sa P128 kada kilo na siyang tamang presyo ayon sa mga magsasaka.

Ayon sa STOP Exploitation, maliban sa pagkalugi dahil sa napakababang presyo at pandaraya sa grado ng tabako, tumitindi ang paghihikahos ng mga magsasaka dahil sa kawalan ng sapat at naaangkop na ayuda mula sa pamahalaan.

Ito ay sa kabila ng bilyon-bilyong buwis na nagmumula sa produktong mula sa tabako at sa bahagi ng buwis mula rito na ipinagkakaloob sa mga probinsyang nagtatanim nito, dagdag pa ng grupo.

Kasabay ng kilos-protesta ay ang pagdinig ng kongreso sa kaso na isinampa kay Marcos ukol sa isyung pandarambong sa pondo ng RA7171. Nakadalo sa pagdinig na ito ang ilan sa mga magsasaka ng tabako mula Ilocos. # nordis.net