Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Hulyo 23, 2017

ACROSS

1 talo (Ilok)

4 bayan sa islang Siargao (2 salita)

11 sisidlan (Eng)

12 hadlang, bara (Ilok)

13 bayan sa Zamboanga Sibugay, kanluran ng Kumalarang

15 langgam (Eng)

16 sandata (Ilok)

17 makinang ginagamitan ng kard sa bangko (Eng abbrev)

18 tipikal na size ng baterya

19 mamatay (Eng)

20 mag-aaral (Eng)

22 akyat (Ilok)

23 mga palimos (Eng)

25 mga pasabog (Eng)

26 maliit na kanal (Ilok)

27 sumuko, bumigay (Eng)

29 bayan sa Capiz, timog ng Sigma

30 araw (Ilok)

31 bayan sa Quezon, timog ng Infanta

33 salapi ng Saudi Arabia

34 bayan sa Pangasinan, silangan ng Urdaneta

36 katahimikan (Ilok)

37 kamalian (Ilok)

39 maliit na partikulo, muta (Eng)

40 mga espiya (Eng)

41 di pa alam (Eng abbrev)

43 pantyon, ispasyo sa sementeryo (Pil)

46 klase ng hayop na armadillo

47 bahay (Pil var)

49 hintay (Eng)

50 palayaw nina Elena at Marilen

52 alisan ng takip

54 pusa (Eng)

55 dagdag na oras sa trabaho (Eng abbrev)

56 isang butil ng gisantes (Eng)

58 hindi araw (Tag)

59 ngayon (Ilok var)

60 tira, tuloy (Ilok)

61 titigan nang may pagnanasa (Eng)

62 hilahin (Eng)

63 taong iniwan (Eng)

64 ekspresyon ng pagdiriin o pagkainis (Ilok)

DOWN

1 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

2 kinuha nang may bayad (Tag)

3 anumang oras sa pagitan ng hatinggabi at tanghali (Lat > Eng)

4 karayom (Ilok)

5 makamandag na ahas (Eng)

6 nasa ibabaw (Eng)

7 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

8 Babe ____, isa sa pinaka-kilalang manlalaro ng baseball

9 tawag ng mga Brit sa nanay nila

10 halimbawa (Lat abbrev)

12 katiting na pag-inom (Eng)

14 lagusan na walang hadlang (Eng)

18 ang nakaraan, kapag nasa isip (Tag)

21 palayaw nina Leonardo at Napoleon

22 syudad sa Pangasinan

24 hindi mataba (Eng)

26 lambitin (Ilok)

28 kagyat o agad-agad (Ilok)

30 _____ Swartz, martir na programmer

32 Latin (abbrev)

33 hamon (Eng)

34 ika-3 anak na lalaki ni Haring David

35 piraso ng tinapay na inilalakip sa sopas (Eng)

38 bayan sa Negros Oriental, timog ng Tayasan

41 abo, sa Ivatan

42 palayain mula sa pagkabilanggo (Eng)

44 bayan sa Negros Oriental, kanluran ng Zamboanguita

45 kabiserang syudad ng Canada

48 Clark _____, hari ng Hollywood noong 1930s-1950s

51 ipagpalagay (Eng)

53 gawa sa peach, custard, buko, o iba pa (Eng)

56 bahagi ng katawan na panglakad (Tag)

57 baligtad ng minus (Eng)

60 tandaang mabuti (Latin abbrev) #

Sungbat ti Hulyo 16, 2017