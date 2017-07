Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Hulyo 9, 2017

ACROSS

1 bayan sa Batangas na siyang cattle-trading capital daw ng bansa (2 salita)

11 palayaw nina Isabel at Isadora

14 maigsing pahinga, sa loob ng isang talata ng tula (Gr at Latin)

15 kamalian (Ilok)

18 Annie ______, sharpshooter

19 hindi na bata (Eng)

20 kahulugan ng @

22 ____ Alejandro, bayani ng kabataang Pilipino

24 tunog ng bagpipe (Eng)

26 eksamen para sa abugasya

28 tradisyunal na rug ng Scandinavia

29 aluminum (abbrev)

31 dalawa at dalawa (Tag)

32 diyos ng digmaan, sa sinaunang Greece

34 patungo sa laot (Eng)

36 suwayin (Tag)

40 lipad (Ilok)

45 sining sa pag-aayos ng bulaklak (Jap)

46 kaharian ng emir (Eng)

47 matibay (Ilok)

48 mabuo ang proseso (Tag)

49 mga layunin (Eng)

50 ma-emosyon na pagsasalita (Eng)

51 bala ng baril (Eng)

55 country code ng Angola

56 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila

59 tipo ng parrot sa New Zealand

60 upa sa bahay, lupa, atbp. (Ilok)

62 makatotoo (German > Eng)

64 kalsada o santo (Eng abbrev)

65 kaugnay ng ileum (Eng)

67 palayo sa bunganga (Eng)

69 mabilisan, sa musika (Ital)

70 manipis na balat (Lat > Eng)

72 bayan sa Albay, karatig ng Ligao

73 salitang nagtataglay umano ng madyik (Lat > Pil)

DOWN

2 klase ng kuryente (Eng abbrev)

3 bayan sa Capiz, timog ng Sigma

4 bayan sa Quezon, timog ng Infanta

5 pahabang bundok ng graba (Irish > Eng)

6 talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patola atbp. (Tag)

7 malawak na lugar-palaruan (Eng)

8 X-, gamma, o laser (Eng)

9 kabiserang bayan ng Zambales

10 sakit na dulot ng HIV (Eng abbrev)

11 maigsing tulong (Tag)

12 koleksyon ng mga kasabihang Hindu

13 country code ng Austria

16 bagay o tao na sobrang masama (Eng slang)

17 maari, pwede (Ilok)

21 bayan sa Lanao del Sur sa hilaga ng Tamparan

23 mahapdi (Ilok)

25 tenyente (Eng abbrev)

27 taong kalahok sa rebelyon (Eng)

30 sa matematika, isang pantulong na theorem

33 saging (Ilok)

35 dami ng inani (Ilok)

37 mang-aawit si Lady ____

38 bansang kasapi sa BRICS

39 mapagpamahal (Ilok)

41 maliit na kanal (Ilok)

42 pagdapo ng paa sa lupa (Tag) #

Sungbat ti Hulyo 2, 2017