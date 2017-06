Unang Tanap Youth Summit, ginanap sa Cagayan Valley

Ni DIVINE LORAINE PEÑAFLOR

CAUAYAN, Isabela — Sa temang Building Capacities and Unities among the Youth in Cagayan Valley as actors for Social Change Towards a Better Life for All, ginanap ang kauna-unahang Tanap Youth Summit dito noong Hunyo 10-11.

Ang summit ay binuo ng iba’t ibang mga diskusyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino at nagkaroon din ng iba’t ibang mga workshop tulad ng propaganda writing, documentation, public speaking at organization management kung saan pagkatapos ng mga nasabing workshop ay nagprisenta ng kanya-kanyang mga output ang mga estudyante upang ipakita ang kanilang mga natutunan.

Sa ikalawang araw ng summit, nagkaroon ng mga konsultasyon sa bawat probinsyang pinanggalingan ng mga dumalo. Matapos ang konsultasyon ay ipinrisinta ito sa buong summit at naghapag din ng mga maaaring solusyon sa kanya-kanyang problemang kinakaharap ng mga kabataan sa bawat mga lugar. Sa ikalawang araw din pormal na inilunsad ang Masakbayan Cagayan Valley at naghalal ng mga konsehong panrehiyon para sa bawat probinsyang dumalo.

Ang nasabing summit ay dinaluhan ng mga kabataan mula sa mga probinsya ng Isabela, Cagayan, Quirino, at Nueva Vizcaya. Ito ay inorganisa ng Masakbayan Cagayan Valley sa tulong ng Kaduami, Land is Life at mga lokal na tsapter ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP), National Union of Students in the Philippines (NUSP) at Kabataan Partylist. Dahil sa pagiging aktibo ng bawat dumalo, masasabing ang summit ay naging matagumpay.# nordis.net