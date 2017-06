Tigil-pasada sa Cagayan, protesta laban sa PUJ phaseout

Ni EMIL DAGDAG

ABULUG, Cagayan — Naglunsad ng tigil pasada ang Lower Apayao Jeepney Operators and Drivers Association, Inc. (LAJODAI), noong June 20 bilang pagtutol sa jeepney phase-out at nakaambang pagkontrol ng malalaking korporasyon sa operasyon ng jeep at iba pang pampasadang sasakyan.

Ayon kay Bernie Labindo, presidente ng LAJODAI, hindi makatarungan ang paglagda ni Sec. Arthur Tugade ng Department of Transportation (DOTr) sa Department Order 2017-011 na Omnibus Franchising Guidelines na naghuhudyat sa tuluyang phase-out ng lumang dyip.

“Lalaban kami. Kahit araw-araw maglunsad kami ng protesta. Kahit caravan o transport strike para pigilin ang tangkang pag-aalis sa aming kabuhayan,” ani Labindo.

Ayon pa kay Labindo sa jeepney phase out, hindi na papayag ang mamasada ang mga jeepney na 15 taong gulang na ang unang rehistro. Aniya mawawalan ng kabuhayan ang napakaraming maliliit na opereytor at drayber sa buong bansa.

Ayon sa Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston)-Cagayan Valley, umaabot sa 2,917 na operators at drivers sa Cagayan Valley ang apektado nito, hindi pa kasama ang mga jeepney papuntang mga liblib na lugar.

Ayon sa pahayag ng Piston-CV, nagsimula ang tangkang phase-out noong 2015. Itinutulak ng jeepney phase out ang pagpasok ng malalaking kumpanya ng sasakyan tulad ng Global Electric Transport ng Pangea-Chrysler Group upang ibenta ang kanilang mga modernong dyip. Nagkakahalaga ang bagong electronic jeep ng P800,000 hanggang P1.5 milyon.

Nauna nang nagpahayag si Rolando Sayago ng PISTON – Cagayan Valley na hindi matibay at hindi angkop ang battery-operated na E-Jeep, Solar Panel at mga EURO4 compliant jeeps sa matatarik na kalsada.

“Sabi ng gobyerno ay very unsafe para sa pasahero ang jeep, mausok at nakakasira daw ng kalikasan. Sa karanasan namin ay mas maaasahan ang kasalukuyang jeep dahil kayang magkarga ng palay at mais, nagtatagal ng halos 24 oras ang andar na hindi katulad ng E-Jeep na 10 oras lang at kailangan pang i-charge magdamag,” ani Sayago.

Ayon sa Piston-Cagayan Valley, tiyak ang jeepney phase out sa mga probisyon ng Omnibus Franchising Guidelines tulad ng “modernisasyon” na nag-oobliga sa mga opereytor na palitan ang lumang jeep ng makabagong mamahaling sasakyan, “route rationalization” na maglilimita na lamang sa mga rutang pwedeng daanan ng jeep at “consolidation” na nagtatakda na 10 jeeps ang pinakamababang bilang ng unit sa isang prangkisa. Sinuhayan pa ito ng scrappage program ng LTFRB na ipapatapon na sa junk shop ang mga lumang jeep na aalisan na ng prangkisa.

“Ang ibubunga ng lahat ng ito ay pagkait ng kabuhayan ng tulad naming maliliit na operators at paglamon ng malalaking kumpanya sa operasyon ng jeep. Kahit pautangin pa kami, mauuna pang masira ang mga e-jeep na ito bago kami makabayad ng milyong utang,” dagdag ni Sayago.

Matatandaan nating naglunsad ang PISTON-Cagayan Valley ng sunod-sunod na kilos-protesta – mga caravan, martsa, piket at sabayang busina noong Enero 16, Pebrero 27 at May 19-22 ng taong ito upang makiisa sa mga tsuper at opereytor sa buong bansa laban sa jeepney phase-out at pagkontrol ng malalaking korporasyon sa pampublikong transportasyon. Pinaghahandaan na din ng PISTON-Cagayan Valley ang mas malakihang pagkilos sa July 3 upang labanan ang phase out at monopolisasyon sa jeepney at iba pang pampasadang sasakyan.