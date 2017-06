Statements: Ibalik ang kuryente sa Bicutan!

Ng MGA BILANGGONG PULITIKAL NG SICA 1 CAMP BAGONG DIWA, TAGUIG CITY

Isang linggo nang walang kuryente ang mga gusali ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Compound sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Sinasaklaw nito ang mahigit 4,000 inmates na nakakulong sa Metro Manila District Jail at Annez, Special Intensive Care Area 1 & 2 (SICA) at Manila City Jail Annex. Ang nasirang poste noong Mayo 30 na nasa compound ng SICA 1 ang pinagmulan ng malawakang brownout. Kinabukasan, naibalik ang supply sa ilang bahagi ng kampo subalit wala sa compound ng BJMP.

Halos magturuan ang dalawang ahensya — ang Philippine National Police (NCRPO) at BJMP kung sino ang responsable para isaayos ang nasirang poste. Subalit hanggang ngayon walang malinaw na hakbangin laluna ang BJMP-NCR na siyang nangangasiwa sa compound. Isa pang idinadahilan nila ang diumano’y “walang pondo” para sa repair at maintenance ng kanilang mga pasilidad.

Gayunpaman, higit na apektado ang bilanggo na nakakulong na dinaranas ang matinding init dahil sa kawalan ng kuryente. Labas pa dito ang nagsisiksikang mga bilanggo at kalunos-lunos na kalagayan sa loob. Kamakailan lamang, ilang mga bilanggo sa Gen. Trias sa Cavite ang namatay dahil sa heatstroke bunsod din ng walang kuryente at siksikang mga nakakulong.



Ang panawalan na kaagad ibalik ang kuryente ay isa sa mga batayang pangangailangan ng sinuman. Marapat lamang na tugunan ito ng gobyerno at ahensya tulad ng BJMP na siyang may mandato para pangalagaan ang kalagayan at kagalingan naming mga bilanggo. HInihiling din namin na bigyan kami ng araw-araw na update ng sitwasyon ng pag-aayos ng kuryente at inspeksyunin ang mga gusali at pasilidad ng BJMP nang sa gayon ay hindi na ito maulit.