Si Virgilio at byaheng pakikibaka

SAN MATEO, Isabela — Si Virgilio Lacueba, 29, ay nagmula sa mahirap na pamilya. Pagmamaneho na ang hanapbuhay niya mula pa noong siya ay 16 na taong gulang.

Kahit paextra extra sa pagmamaneho ng bus at walang kasiguruhan nagsikap parin siyang kumakayod para makatulong sa kanyang pamilya.

May asawa at apat na anak na si Virgilio ngayon at pagmamaneho ng jeep ang pinambuhay niya sa kanyang pamilya.

Ang maliit niyang kinikita sa pang araw araw na hanap buhay ay hindi sapat para sa kanyang pamilya. Madalas ay P400 hanggang P500 ang naiuuwi niya pagkatapos ng isang araw na biyahe. Kapag sinuwerte at naarkila, na bihira lang mangyari, kumikita siya hanggang P1,000.

Kamakailan lang ay nawalan na siya ng minamanehong jeep. Ang may-ari ng jeep na ang nagmamaneho ng sarili nitong sasakyan.

Umaasa na lamang siya sa pagtitinda ng isda, gulay, at frozen food, manok, at bigas, gamit ang napundar na tricycle.

Si Virgilio ay mabait, mapagkumbaba at maasahang ama at asawa. Maasahan din siyang kasapi ng Pagkakaisa ng mga Tsuper at Opereytor Nationside (Piston) Cagayan Valley na katuwang sa laban ng masang jeepney driver at mga opereytor.

Naging bahagi siya sa pakikibaka ng mga tsuper at opereytor para sa kanilang karapatan at kagalingan.

Aktibo siya sa mga pagkilos ng mga tsuper at opereytor laban sa mga bagong ipinatutupad ng mga polisiya ng gobyerno na gumigipit sa kanila.

Sa kasalukuyan tuloy ang pakikibaka ng mga tsuper at maliliit na opereytor laban sa Joint administrative Order 2001-08 JAO na nagtaas sa multa sa mga truper, ang patuloy na pag taas ng presyo ng langis at ang Jeepney Modernization Act na sa aktwal ay jeepney phase out. Nariyan din ang bagong Omnibus Franchising Guidelines na kapipirma ng Department of Transportation (DOTr).

Ayon sa Piston, libu-libong tsuper at opereytor ang mawawalan ng hanap buhay sa jeepney modernization dahil hindi na papayagang bumiyahe ang mga sasakyang may 15 taon pataas.

Papalitan pa ang mga lumang jeep ng mga electronic-jeeps. Ayon sa Piston hindi angkop at hindi tatagal ang mga e-jeep sa matatarik at lubak-lubak na mga kalsada, lalo na sa mga bayan na kailangang tumawid ng ilog.

Nagpatuloy si Virgilio sa biyahe ng buhay kahit malubak, matarik at liku-liko ang daan.

Kasama ng iba pang tsuper, pinili niyang patuloy na tahakin ang masalimuot at mapanganib na landas ng pakikibaka tungo sa isang mas maaliwalas na bukas. # nordis.net