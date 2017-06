Poetry: Palayain Kami

Ni LUCHIE MARANAN

www.nordis.net

Gunitain daw ang Araw ng Kalayaan.

Sa ngayon, palayain kami sa bilangguan

Ng panggigipit at banta ng batas militar,

Kalagin ang gapos at pagkabihag

Mula sa paninindak ng estadong bulag

Sa ugat ng kahirapan at pakikipaglaban

Ng mamamayan sa lungsod at kanayunan.

Palayain kami sa mga balitang walang katotohanan

Na nais lamang iligaw ang mapanuring isipan,

Makaalpas nawa kami sa mga pahayag na walang katuturan.

Gunitain daw ang araw ng Kalayaan.

Habang di makalaya silang mga sakmal ng pandarahas

Sa bundok at pusod ng kagubatan,

Habang nakabibingi ang bulong ng mga kaaway

Ng kapayapaang nakasandig sa katarungan,

Habang naghuhumiyaw ang mga tinig ng pagtutol,

At pinauulanan ng mga bala ang nalalabing pag-asa,

Habang bumibigwas ang lakas ng tunay na kaaway,

Palayain ang ating kapangyarihan at buwagin

Manindigan para sa kalayaan mula sa estadong marahas! # nordis.net