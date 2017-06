Parsial a listaan ti Martial Law claimants ti Northern Luzon

Ni SELDA NORTHERN LUZON

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Inruar ti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) iti facebook (FB) account ken website-da idi Mayo 2017 ti parsial a listaan ti 4,000 eligible claimants a biktima ti martial law. Adda 75,730 ti nangipila ti aplikasion idi 2014-2015 ngem 4,000 pay laeng ti naipinalda. Ti listaan iti baba ket innala ti Samahan ng Ex-detainees Laban sa Dentensiyon at Aresto – Northern Luzon (SELDA-NL) manipud iti 4,000 dagiti taga-Amianan a Luzon tapno mapakaammuan dagiti claimants ditoy nangruna dagiti awan ti access-da iti facebook ken internet.

Adu dagiti agdamag no apay nga awanda iti listaan. Imposte ti claims board iti FB-da nga “umuna pay laeng a listaan daytoy, mabalin a kabilang ti claim-yo iti sumaruno a batch ti aprubado a claims a maipublikar wenno kabilang iti nabati pay a claims a madama nga iprosproseso ti claims board.” Inlanad ti claims board iti FB a “malaksid ditoy, ti claim-yo ket mabalin nga adda pay kurangna a dokumento (special power of attorney, identification card, ken dadduma pay) isu a no adda man naawatyo a notice of compliance manipud iti claims board, isumite a dagus dagiti kasapulan a dokumento tapno mapapardas ti panagproseso ti aplikasionyo.”

Makita ti kompleto a listaan dagiti aprubado a claimants iti www.hrvclaimsboard.gov.ph ken iti FB ti claims board. Impatulod metten ti claims board babaen iti koreo dagiti notice of resolution kadagiti 4,0000 claimants.

Region 1

Mariano P. Aglangao (Maricel A. Gaston – representative), Melecio C. Agpuldo, Ludencio D. Agron (Leonardo B. Agron), Felipe T. Agustin (Rosalia S. Factor), Ismael V. Agustin (Bernardo P. Agustin), Fernando T. Andrada, Dominador J. Astocia, Guillermo P. Bangkiad, Freddie P. Bannar (Francisca P. Bannar), Federico S. Bartolome, Flaviano G. Bartolome (Serapio S. Bartolome), Lorenzo G. Bartolome (Federico S. Bartolome), Serapio B. Bartolome, Silver B. Basilio (Rosalie U. Basilio), Benedecto R. Batay-an (Dolores P. Batay-an), Valentino R. Batay-an, Ruben R. Calaycay, Emilo C. Cantillana, Antonio A. Capulas, Enrico A. Capulas, Floro A. Capulas, Tomas L. Capulas (Jean S. Capulas), Pacifica G. Carlos, Crispin N. Corpuz, Elizer C. Corpuz, Francisco G. Cortez (Amelia G. Cortez), Orlino C. Dacuycuy (Anastacio B. Dacuycuy), Zenaida M. Dalimot, Gil F. Derilo, Restituto V. Domingo (Miriam M. Domingo), Carlino B. Gango (Petronila S. Valdez), Genaro C. Gines, Reynaldo M. Guillermo, Luz S. Jandoc, Leonilo J. Javillo, Magdaleno J. Javillonar (Rosalina A. Javillonar), Marcelino B. Javonillo, Apolonio L. Lapitan, Adriano C. Lorenzo (Medelie Diomedes E. Lorenzo), Medelie Diomedes E. Lorenzo, Federico B. Lumabao (Zenaida B. Lumabao), Roger A. Mabanag (Vilma M. Narada), Benedicto S. Makil (Alma M. Bagano), Dominador L. Martinez (Milagros M. Guimod), Ernesto J. Natura, Pepita J. Natura, Bernardo S. Novida (Bernardo L. Novida Jr.), Armando D. Palabay (Crisanto D. Palabay), Crisanto D. Palabay, Felicidad D. Palabay (Crisanto D. Palabay), Francisco F. Palabay (Crisanto D. Palabay), Jesus D. Palabay, Leila D. Palabay, Romulo D. Palabay (Claudia Denise P. Barbadillo), Francisco D. Palabay Jr. (Gloria A. Palabay), Jovencio A. Ragudo (Lourdes D. Ragudo), Rogelio C. Ragudo, Alberto A. Rosete, Wilma A. Rosete, Agustine Q. Salay, Mauricio D. Salay (Agustine Q. Salay), Gabriel H. Salazar (Librada S. Pascua), Lenville C. Salvador, Soledad N. Salvador (Melchor N. Salvador), Jessie A. Valentin, Federico Q. Vidad, Camilo L. Vilog.

Errol L. Abrew, Jopy R. Agriam, Marcelo V. Agriam, Antonio A. Agtang, Juan A. Agtang, Londrino A. Agtang, Marcelino A. Agtang, Maximo B. Agtang, Rolando S. Angit, Estefanio R. Balai, Ernesto B. Balbag (Marina S. Uron), Constancio B. Barid (Leonora B. Barid), Alfonso S. Bitanga, Melchor V. Boado, Florencio J. Cordi, Nicanor P. Corbi (Praxedes C. Telado), Rodolfo J. Corbi, Imelda K. Corpuz, Gregorio M. Dalere (Flor A. Dalere), Reynaldo J. Dalere (Teresita Rosita D. Pascual), Amor M. Dalimot, Sierramon M. Dalimot (Zenaida M. Dalimot), Romeo P. Diaz (Rolly C. Diaz), Bessie E. Domingsil, Carlito A. Francisco (Teresita S. Plaza), Faustino V. Galleng (Teresita G. Batac), Magdaleno A. Galleng, Victor A. Galuga Jr., Alberto B. Gamiao (Loreta B. Gamiao), Alejandrino P. Garnace, Salvador R. Gawat (Rolly L. Gawat), Canuto P. Geneblazo Jr., Florante A. Jaramilla, Cesar L. Lapitan, Michael M. Morden, Renato R. Navata, Restituto P. Omaoeng (Nida P Omaoeng), Virginia C. Paetan (Michael P. Bilgera), Quirino A. Raval, Pelaya Q. Salay (Febe S. Galuga), Samuel L. Sarmiento (Mila L. Sarmiento), Nemesio C. Valdez (Clemente C. Valdez), Alfredo S. Viernes.

Region 2

Primo A. Abao (Marilyn J. Abao – representPrimo A. Abao (Marilyn J. Abao – representative), Alberto T. Acierto, Lolita T. Acosta, Rely E. Agarpao (Nenita B. Agarpao), Marcelo M. Agcaoili (Norma A. Collado), Nestor R. Agregado, Rogelio R. Agregado (Lydia A. Agregado), Rodrigo B. Agtarap (Margie A. Roque), Filemon M. Alunday, Amando L. Ambulan, Juan M. Andres (Loreta M. Andres), Ricardo L. Ariola (Imelda P. Ariola, Melecio P. Asucena, Filomena G. Asuncion (Guillermo G. Asuncion), Rufino O. Asuncion, Arturo S. Auayang (Wilfredo M. Auayang), Tranquilino B. Ayson (Babylyn A. Velarde), Dominador P. Bacani, Edgar C. Bartolome, Sergio L. Bartolome (Anastacia G. Bartolome), Felimund G. Bitagun (Daylinda B. Naceno), Leonor U. Bravo, Bonifacio C. Bueno (Flordiliza E. Bueno), Ernesto A. Cabacungan, Rolando P. Cabaro (Lolita C. Cabaro), Enrique C. Cabaruan (Marcelo R. Cabaruan), Herminigildo F. Cabrera, Cristal R. Cacal (Jenalyn C. Padre), Rodrigo J. Cardona (Rey M. Cardona), Evaristo M. Casue (Bartolome C. Casue), Rogelio M. Cauilan (Remedious M. Cauilan), Rosemarie M. Cauilan (Remedious M. Cauilan), Pedro C. Cue (Hiling U. Cue), Leon A. Dagdag (Honey C. Dagdag), Felisa C. Dalupang, Orlando M. Dancel (Herminia P. Dancel), Carlos L. Daracan (Nicanor L. Daracan), Juanito S. Datul (Erlinda E. Datul), Alfredo C. De Aro, Adriano L. Dela Cruz (Catalina D. Dela Cruz), Melecio E. Dela Cruz (Corazon M. Dela Cruz, Imelda L. Delos Santos, Melanie G. Dumapis (Manuel G. Dumapis), Sergio S. Dumencel, Josephine V. Fernandez, Loreto S. Fernandez (Perlita F. Galicia), Dionicia J. Forjes (Marlen F. Ramos), William B. Forjes (Helena O Forjes), BonifacioG. Gacusan, Isableo G. Galicia (Angelina D. Galicia), Cresencio C. Garasi, Bienvenida A. Garcia, Antonio S. Gardon, Domingo R. Gazzingan (Bernard T. Gazzingan), Juanito B. Granada, Abraham O. Granil, Mario A. Hernandez, Junaito G. Jose, Juliana P. Jose, Emmanuel L. Lazo (Elmerito L. Lazo), Milagros L. Legaspi, Tranguilino D. Lorenzo (Remedios L. Camayang), Camilo R. Lozano (Medelita M. Lozano), Domingo B. Lumabi (Milagros L. Legaspi), Elizabeth Madriaga, Ignacio V. Madriaga, Moises C. Magpali (Esmenia M. Banaga), Crispiniano V. Martin (Nenita M. Martin), Benjamin L. Marinez, Willie M. Matammo (Amelia S. Matammo), Amelia A. Matammu, Reyanldo C. Mendoza, Pedro P. Omotoy, Eufronio A. Ortiz Jr. (Josefa G. Ortiz), Irenio A. Padre, Mariano J. Pimentel (Corazon P. Unite), Juanito P. Ramos (Avelina R. Ramos), Quirino P. Ramos, Edgardo Q. Revocal (Josefina G. Revocal), Emilio C. Robles, Gaudencio A. Sarangaya III (Augusto B Sarangaya), Roger G. Sarzate (Marjorie S. Peralta), William G. Sia, Froilan A. Sibal, Jimmy C. Suguitan, Pienita G. Suguitan, Domingo P. Tagapan, Anastacio C. Talaue (Alma T. Clemente), Alfredo R. Tangonan, Julio T. Telan (Telan L. Regina), Carlos M. Ternora (Fely M. Ternora), Melecio M. Ternora (Mylin D. Ternora), William S. Ternora (Fely M. Ternora), Fredie B. Tomas (Angela R. Tomas), Pablo F. Trumata (Corazon A. Trumata), Hersan T. Turqueza (Erlinda T. Turqueza), Silvestre M. Vijer (Rolly S. Vijer), Benjamin L Vita (Marites M. Vita).

Francisco C. Abad (Johnny R. Abad), Lourdes R. Abad (Johnny R. Abad), Andres A. Acebo Jr., Roger R. Acerit, Cely B. Agregado, Amando C. Agunoy, Nathan E. Alcantara, Lolita A. Asuero, Perfecto V. Asuero, Pacita P. Asuncion, Vicente G. Babaran, Marilyn P. Bagnes (Danilo G. Bagnes), William M. Balualua, Rosendo B. Barbosa (Margarita T. Barbosa), Venancio T. Barbosa (Artemio B. Barbosa), Mario C. Bassig, Wilson M. Baui, Alfredo C. Binueza (Imelda B. Villanueva), Alfredo A. Cabatu, Arturo B. Cabauatan, Ernesto R. Cachero, Roberto P. Cadatal (Rosa A. Cadatal), Consolacion P. Cadorna, Romulo S. Cadorna, Rodrigo C. Calle (Milagros C. Bayan), Eliseo R. Calpito (Carolina C. Bala), Eduardo C. Camayang (Leticia M. Camayang), Francisco C. Canceran, Eusebio C. Cardenas, Lourders W. Cardenas (Bibiana D. Cardenas), Reynaldo C. Casue, Esteban N. Corpuz (Novanomie T. Corpuz), Ernesto Q. Cuaresma, Hermenegildo D. Diaz (Norma F. Diaz), Rodrigo D. Diaz (Norma S. Diaz), Leonardo B. Dumaya, Lolito A. Fabro, Saturnino C. Galupo, Josemar B. Gapay, Arnolfo C. Garaci, Fe B. Garasi, Elvis M. Hernandez, Manuel C. Hernandez, Reynaldo S. La Corda (Simonette T. La Corda), Juanfelo A. Labuguen, Mamerto B. Llapitan (Marcelina L. Magallones), Mely S. Lorenzo, Lope A. Macanan, Felix D. Magora (Evelyn D. Dela Cruz), Estelito N. Malunay, Rodolfo C. Mamauag (Rizaldo S. Mamauag), Victoria P. Maneja (Rodolfo P. Maneja), Dionicio O. Martinez (Violeta P. Martinez), Roberto A. Martinez, Victor P. Medrano, Roberto A. Megabung, Rosendo F. Megabung (Alfonso D. Megabung), Alfredo R. Mendoza (Nick A. Mendoza), Herlindo R. Miguel (Gilbert T. Miguel), Braulio C. Molina, Rufino R. Pajarillo (Encarnacion R. Pajarillo), Robert B. Pascua, Agustin P. Patawan (Maryjane P. Patawan), Arnulfo B. Pimentel, Florentino Z. Pinaroc, Manuel B. Raza, Ernesto D. Reyes, Damiano A. Rumbaua (Florina R. Ranjo), Marlyn L. Sanggawa (Maria L. Sanggawa), Julio A. Sarmiento, Santiago D. Soliven, Ereneo G. Soriano (Florita M. Soriano), Julian F. Soriano, Tito A. Tanguilig, Florencio N. Tippang (Florencio C. Tippang Jr.), Isidro B. Traspe Jr., Elpidio D. Tumamao, Celestino B. Turqueza, Romeo G. Turqueza (Rolly L. Turqueza), Leticia A. Verbo, Wilfredo R. Villanueva.

Cordillera Administrative Region

Luis P. Balicao (Mario B. Baliao – representative), Marina B. Balicao (Mario B. Balicao), Mauricio D. Batoon, Velentine C. Bawalan, Jacqueline K. Cariño, Avelina E. Carlos, Macli-ing C. Dulag (Robert W. Macli-ing), Pedro P. Dungoc Sr. (Pedro C. Dungoc Jr.), Braulio S. Giron, Guzman E. Gunday (Pedro E. Gunday), German S. Ilagan, Felipe B. Lacbawan Sr., Mary Lou O. Marigza, Kathleen T. Okubo, Balbino C. Sinoleng (Natalia P. Aquino), Elpidio D. Supsupin (Perla D. Supsupin), Emerson D. Supsupin (Perla D. Supsupin), Agosto L. Suyon (Langbay L. Suyon), Alex G. Torres (Maria Asuncion T. Costiniano.

Francisco T. Agaton, Fernando C. Amangran, Dompao B. Apaling, Romeo B. Astudillo (Flocerfida N. Astudillo), Martin S. Awas, Robert g. Ayangao (Richard B. Ayangao), Tomas M. Bagioan, Crispin W. Bagni (Victoria B. Malaggay, Leona M. Balansi, Alsate D. Balinsat, John G. Banson, Benjamin E. Barcena, Roman B. Barcena (Henry G. Barcena), Sotelo F. Batoon, Daniel B. Bayudang, Juan I. Bayudang (Daniel B. Bayudang), Alberto V. Benesa (Carmelita B. Benesa), Bill L. Bu-ucan, Leones C. Carpio, Brenda S. Dacpano, Romana D. Dalowog (Enisia d. Apaling), Barbero B. Dalunag (Dominador B. Dalunag), Marcos D. Daluson (Joselyn D. Abuyuan), Resenda O. Daluson (Joselyn D. Abuyuan), Pio B. Dayag (Norie D. Flores), Benito D Dulawen (rosalia D. Longawis), Geronimo R. Evangelista, Jose P. Gabino, Marcelo G. Gannaban (Sonny D. Gonayon), Banizal P. Gavino, Wilson B. Gawang, Charles L. Gonnawa (Imelda G. Bacante), Santos L. Latawan, Felipe C. Leones, Pepito B. Liagao, Delfin P. Malasi, Bittanga L. Molina (Rolando G. Molina), Dany G. Molina (Rolando G. Molina), Guinapon D. Narciso, Daniel D. Ngaya-an (Joan N. Daluson), Sebastian O. Olba, Lunes E. Ottao (Ester O. Sacki), Miguel K. Pakkoy (Arsenia P Dumalsin), Jose M. Palangdao (Marietta B. Dagson), Jose D. Panner, Cada C. Pinading (Paulina P. Bawalan), Rita M. Pinangga (Melchor M. Pinangga), Saturnino B. Pinangga (Melchor M. Pinangga), Elina V. Ramo, Severo Paredes G. Sapao, Benedict P. Solang, Adason U. Suma-il, Omosao F. Suma-il (Mateo B. Suma-il), Rogelio A. Suma-il (Neil Reden L. Suma-il) Alexander T. Sumolbang (Siga T. Sumolbang), Felisa B. Tacalig (Johnny I. Tacalig Jr.), Bartolome G. Taoay, Solinto P. Toppi, Arthur M. Tubban, Balbuena M. Tubban (Henry S. Tubban), Francisco L. Tubban, Jaime P. Tubban, Osias S. Valera (Gabino P. Lingayo), Danian B. Wanawan, Alonto B. Zacarias (Francisca B. Zacarias).

Regular nga agipabpablaak ti claims board iti website ken fb-da ti iskedyul ti panangala iti cash cards ken no sadinno a branch ti Land Bank ti pangalaan. (Kitaen ti Iskedyul ken rekisitos iti panangala iti martial law claims ditoy issue ti Nordis itatta). Ipamuspusan ti SELDA nga ipablaak a kada lawas ti aniaman nga updates maipanggep iti claims. # nordis.net