Makan a la Pinoy: Chives

Ni BRENDA S. DACPANO

www.nordis.net

Chives – kutsay, mula a kabagyan ti bawang, sibuyas, leek ngem mabalin met a panganan. Ditoy Baguio, adda ti nabiit pay a naglukat a panganan a Chives Bistro Café, nga agiserserbi iti Asian-Western cuisine idiay Camp 8, Kennon Road. Bassit, informal ti setting-na ken simple. Napanak ditoy kaduak ti foodie buddy-hubby para iti Father’s Day dinner ket saankami met a napaay ta naimas dagiti taraon.

Nagorderkami ti vegetarian pizza, cheezy ken naimas ti crust-na malaksid a kurang bassit ti pannakalutona, kaykayatko ti crust a medio tostado. Adda met Mexican pizza, bacon and mushroom melt pizza, spicy garlic and shrimp pizza, quattro pormaggio pizza ken Chives’ classic pizza iti presio a P259 agingga 389 depende iti toppings. Maysa laeng ti size (agarup 13 pulgada) ti pizza-da a nagdakkel para iti dua a tao isu nga impabalkotmi ti kaguddua ta saanmi a naibus.

Nangalakami met lasagna pasta ken Chives fried chicken para iti main course. Perfect ti fried chicken-da, nalukneng ti karnena, nasarangsang ti kudilna ken saan a namantika. Fresh dagiti fruit shake a four seasons ken lime with mint.

Siempre saan a kompleto ti pannangan no awan ti dessert. Para iti sweet tooth, naimas ti strawberry cheesecake ken adda complimentary a kasla chocolate panna cotta para iti Father’s Day.

Bassit ti kustomerda idi napankami. Saan a napintas ngamin ti lokasionna. Kinuna ti maysa a business expert a nabuyak iti tv ket importante iti maysa a negosio ti lokasion. Uray no kasano kaimas ti idasdasarmo a taraon ken uray nalaka no madi met ti lokasionmo, narigat ti dumur-as. Saan a cluster iti panganan ti lugarna ken saan nga ayuyang dagiti turista. Ngem kinuna ti akinkukua ti restaurant nga umalisda idiay Leonard Wood iti mabiit. Pipia siguro idiay ta malabsan dagiti turista ken ad-adu ti lumabas idiay.

Para kadagiti agbirbirok ti baro a panganan, padasenyo idiay. # nordis.net