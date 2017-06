Iskedyul ken rekisitos iti panangala iti Martial Law claims

Ni NORTHERN DISPATCH

Dagiti isagana iti panangala iti cash card/claims: 1) Acknowledgment Receipt, inted ti claims board staff idi nagsubmitar ti aplikasion para iti reparasyon idi 2014 ken 2015. Addaan daytoy ti docket number, 2) Notice of Resolution ken xerox copy daytoy, 3) Maysa a valid/government issued identification card (ID), ken 4) Maysa a 1×1 a ritrato a maidekket iti form ti Land Bank of the Philippines (LBP).

Ti notice of resolution ket impatulod ti claims board idi Abril 21 kadagiti claimants babaen ti Philpost wenno koreo. Adda nairapin ditoy a blue return slip a pirmaan ti siasino man a nangawat iti surat ken maisubli met laeng iti nagdeliver. Segun iti claims board, kasapulanda daytoy nga slip kas pammaneknek a naawaten ti claimant ti surat ket mabalindan nga ipaaramid ti cash card.

No awan pay ti naawatyo a notice of resolution, mapan mangala ti kopia iti opisina ti Commission on Human Rights (CHR) iti rehiyon ti address nga inkabil iti aplikasion. Ipakaammo iti claims board ti petsa ti panangala iti notice wenno ipakaammo ti CHR iti claims board. Ngem masapul nga isigurado daytoy iti CHR tapno maipakaammoda a dagus.

No natay ti biktima wenno representante ti pamilia a nagsubmitar ti aplikasion idi 2014 ken 2015, agsubmitar ti death certificate ti biktima/aplikante ken aniaman a dokumento a mangpaneknek iti relasion ti isukat a representante ti pamilia ti biktima. Kasapulan met ti special power of attorney ti dadduma pay a tagatawid ti natay a biktima/aplikante.

Para kadagiti saludsod, iyuman iti Public Assistance Desk ti Human Rights Victims’ Claims Board: (02)373-4847; (02)533-1872; 0999-505-9737. Mabalin met nga ipatulod dagiti saludsod iti email secretariat@hrvclaimsboard.gov.ph wenno iti FB page ti claims board.

Iskedyul ti cash card ken branch ti Land Bank

Region 1

HRVCB Series 1 No. 4, Mayo 17: Astocia, Dominador J. – Candon Branch; Bartolome, Serapio S. – Laoag; Batay-an, Dolores P. – Candon; Calaycay, Ruben R. – Vigan; Cortez, Amelia G. – Candon; Dacuycuy, Anastacio B. – Laoag; Diaz, Rolly C. – Anda; Factor, Rosalia S. – Laoag; Garnace, Alejandrino P. – Candon; Javillonar, Rosalina A. – Candon; Javonillo, Marcelino B. – Candon; Lapitan, Aplonio L. – Candon; Palabay, Jesus D. – San Fernando; Ragudo, Rogelio C. – Candon; Tuazon, Romulo M. – Dagupan

HRVCB Series 1 No. 6, May 16: Corpuz, Crispin N. – San Fernando.

HRVCB Series 1 No. 7, May 17: Briones, Jose M. – San Fernando; Gaston, Maricel A. – Candon; Guimod, Milagros M. – Laoag; Lorenzo, Medlie Diomedes E. – Laoag; Solano, Ely Dante B. San Fernando; Uron, Marina S. – Laoag.

HRVCB Series 1 No. 8, May 19: Barbadillo, Claudia Denise P. – San Fernando; Barid, Leonora B. – Batac; Batay-an, Valentino R. – Candon; Galuga, Victor Jr. A. – Candon; Geneblazo, Canuto Jr. P. – Dagupan; Jandoc, Luz S. – Candon; Javillo, Leonilo J. – Candon; Lumabao, Zenaida B. – Laoag; Narada, Vilma M. – Laoag; Novida, Bernado Jr. L. – Candon; Pascua, Librada S. – Laoag; Plaza, Teresita S. – Laoag; Ragudo, Jovencio A. – Candon; Valdez, Clemente C. – Laoag; Vilog, Camilo L. – Candon.

HRVCB Series 1 No. 9, May 22: Balai, Estafanio R. – Laoag; Bannar, Francisca P – Laoag; Bartolome, Federico S. – Laoag; Gines, Genaro C. – Candon; Jaramilla, Florante A. – Candon; Omaoeng, Nida P. Cando; Palabay, Gloria A. – San Fernando; Telado, Praxedes C. – Candon; Valdez, Petronila S. – Laoag; Vidad, Federico Q. – Laoag.

HRVCB Series 1 No. 10, May 23: Agpuldo, Melecio C. – Laoag; Agriam, Jopy R. – Laoag; Agriam, Marcelo V. – Laoag; Agron, Leonardo B. – Laoag; Agtang, Antonio A. – Laoag; Agtang, Juan A. – Laoag; Agtang, Londrino A. – Laoag; Agtang, Marcelino A. – Laoag; Andrada, Fernando T. – Laoag; Bagano, Alma M. – Candon; Bangkiad, Guillermo P. – Candon; Capulas, Antonio A. – Candon; Capulas, Enrico A. – Candon; Capulas, Floro A. – Candon; Carlos, Pacifico G. – Laoag; Corbi, Rodolfo J. – Candon; Corpuz, Elizer C. – Laoag; Dalere, Flor A. – Laoag; Galuga, Febe S. – Candon; Rosete, Alberto A. – Laoag; Rosete, Wilma A. – Laoag; Sarmiento, Mila L. – Candon; Valentin, Jessie A. – Laoag.

HRVCB Series 1 No. 11, May 25: Palabay, Crisanto D. – South San Fernando; Palabay, Leila D. – South San Fernando.

HRVCB Series 1 No. 12, May 26: Dalimot, Amor M. – Alaminos Marcos Ave.; Guillermo, Reynaldo M. – Laoag J.P. Rizal St.

HRVCB Series 1 No. 16, Hunio 3: Dalimot, Sierramon M. – Alaminos Marcos Ave.; Dalimot, Zenaida M. – Alaminos Marcos Ave.; Lapitan, Cesar L. – Candon Nat’l Highway.

HRVCB Series 1 No. 19, Hunio 6: Corpuz, Imelda K. – Candon Nat’l Highway. Hunio 8: Salvador, Melchor Nacional – Laoag J.P. Rizal St.

Region 2

HRVCB Series 1 No. 4, Mayo 17: Agunoy, Amando C. – Tuguegarao; Ariola, Imelda P. – Roxas Isabela; Asuncion, Guillermo G. – Roxas Isabela; Bacani, Dominador P. – Solano; Bagnes, Danilo G. – Cabarroguis; Cabaruan, Marcelo R. – Tuguegarao; Cadatal, Rosa A. – Roxas Isabela; Cadorna, Romulo S. – Roxa Isabela; Casue, Reynaldo C. – Roxas Isabela; Clemente, Alma T. – Roxas Isabela; Cue, Hiling U. – Tuguegarao; Dancel, Herminia P – Roxas Isabela; Dumapis, Manuel G. – Cabarroguis; Forjes, Helena O. – Tuguegarao; Galupo, Saturnino C. – Roxas Isabela, Gardon, Antonio S. – Roxas Isabela; Hernandez, Manuel C. – Roxas Isabela; La Corda, Simonette T. – Bambang; Mamauag, Rizaldo S. – Roxas Isabela, Naceno, Daylinda B. – Tuguegarao; Pajarillo, Rufino R. – Solano; Pascua, Robert B. – Tuguegarao; Roque, Margie A. – Roxas Isabela; Sanggawa, Maria L. – Cabarroguis; Soliven, Santiago D. – Bambang.

HRVCB Series 1 No. 7, Mayo 17: Abad, Johnny R. – Aparri; Bayan, Milagros C. – Roxas Isabela; Cabauatan, Arturo B. – Roxas Isabela; Datul, Erlinda E. – Roxas Isabela; Gapay, Josemar B. – Roxas Isabela; Lazo, Elmerito L. – Solano; Legaspi, Milagros L. – Roxas Isabela; Ortiz, Josefa G. – Bambang; Peralta, Marjorie S. – Solano; Pimentel, Arnulfo B. – Roxas Isabela; Revocal, Jesefina G. – Tuguegarao; Ternora, Mylin D. – Tuguegarao; Tumamao, Elpidio D. – Roxas Isabela.

HRVCB Series 1 No. 9, Mayo 19: Andres, Loreta M. – Roxas Isabela; Asuero, Lolita A. – Roxas Isabela; Auayang, Wilfredo M. – Tuguegarao; Bala, Carolina C. – Roxas Isabela; Baui, Wilson M. – Roxas Isabela; Bravo, Leonor U. – Aparri; Cadorna, Consolacion P. – Roxas Isabela; Dela Cruz, Catalina D. – Tuguegarao; Dela Cruz, Corazon M. – Tuguegarao; Dumaya, Leonardo B. – Roxas Isabela; Fernandez, Josephine V. – Roxas Isabela; Granada, Juanito B. – Solano; Martinez, Violeta P. – Roxas Isabela; Salunat, Lilia L. – Solano; Verbo, Leticia A. – Tuguegarao.

HRVCB Series 1 No. 9, Mayo 22: Agarpao, Nenita B. – Tuguegarao; Asuero, Perfecto V. – Roxas Isabela; Asuncion, Pacita P. – Tuguegarao; Cabacungan, Ernesto A. – Bambang; Cachero, Ernesto R. – Roxas Isabela; Camayang, Remedios L. – Roxas Isabela; Cardenas, Eusebio C. – Tuguegarao; Cauilan, Remedious M. – Tuguegarao; Collado, Norma A. – Roxas Isabela; Cuaresma, Ernesto Q. – Roxas Isabela; De Aro, Alfredo C. – Bambang; Dela Cruz, Evelyn D. – Tuguegarao; Diaz, Norma F. – Roxas Isabela; Diaz, Norma S. – Roxas Isabela; Maneja, Rodolfo P. – Roxas Isabela; Mendoza, Nick A. – Roxas Isabela; Omotoy, Pedro P. – Roxas Isabela; Sarmiento, Julio A. – Bambang; Soriano, Florita M. – Roxas Isabela; Ternora, Fely M. – Tuguegarao.

HRVCB Series 1 No. 10, Mayo 23: Bajet, Nelson V. – Tuguegarao; Barbosa, Magarita T. – Tuguegarao; Cabaro, Lolita C. – Tuguegarao; Cardenas, Bibiana D. – Tuguegarao; Delos Santos, Imelda L. – Bambang; Garcia Bienvenida A. – Bambang; Jose, Juliana P. – Roxas Isabela; Tanguilig, Tito A. – Solano; Tomas, Angelina R. – Aparri; Turqueza, Erlinda T. – Roxas Isabela.

HRVCB Series 1 No. 13, Mayo 29: Alunday, Filemon M. – Cabarroguis; Sarangaya, Augusto B. – Alicia Maharlika Highway; Traspe, Isidro Jr. B. – Solano Nat’l Highway.

HRVCB Series 1 No. 14, Mayo 31: Trumata, Corazon A. – Tuguegarao Carig Sur.

HRVCB Series 1 No. 16, Hunio 3: Asuncion, Rufino O. – Tuguegarao Bagay Road; Balualua, William M. – Tuguegarao Bagay Road; Bangay, Martin D. – Sanchez Mira Nat’l Highway; Ramos, Marlen F. – Tuguegarao Bagay Road; Sibal, Froilan A. – Tuguegarao Bagay Road.

HRVCB Series 1 No. 17, Hunio 6: Ambulan, Amando L. – Cabarroguis San Marcos; Gacusan, Bonifacio G. – Cabarroguis San Marcos; Unite, Corazon P. – Cabarroguis San Marcos.

HRVCB Series 1 No. 19, Hunio 6: Cabrera, Herminigildo F. – Tuguegarao Bagay Road; Mendoza, Reynaldo C. – Tuguegarao Bagay Road; Barbosa, Artemio Bunuan – Tuguegarao Bagay Road.

Cordillera Administrative Region

HRVCB Series 1 No. 4, Mayo 17: Costiniano, Maria Asuncion T. – Baguio; Molina, Rolando G. Bangued.

HRVCB Series 1 No. 7, Mayo 17: Balicao, Mario B. – Luna; Batoon, Mauricio D. – Bangued; Carlos, Avelina E. – Baguio City; Marigza, Mary Lou O. – Baguio.

HRVCB Series 1 No. 9, Mayo 22: Suyon, Langbay L. – Baguio City.

HRVCB Series 1 No. 10, Mayo 23: Supsupin, Perla D. – Baguio; Supsupin, Perla D. – Baguio.

HRVCB Series 1 No. 11, Mayo 25: Evangelista, Geronimo R. – Baguio Kisad Road; Ramo, Elina V. – Baguio Kisad Road.

HRVCB Series 1 No. 12, Mayo 26: Okubo, Kathleen T. – Baguio City.

HRVCB Series 1 No. 13, Mayo 29: Bawalan, Valentine C. – Bangued Taft St.

HRVCB Series 1 No. 14, Mayo 31: Dacpano, Brenda S. – Baguio Kisad Road.

HRVCB Series 1 No. 19, Hunio 6: Flores, Norie D. – Tabuk Provincial Road; Zacarias, Francisca B. – Bangued Taft St.; Hunio 8: Macli-ing, Robert Whi-ig – Tabuk Provincial Road.# nordis.net