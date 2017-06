BURBURTIA KROKIS: Hunyo 4, 2017

By JUN VERZOLA

ACROSS

1 hayop sa gubat (Tag)

4 pandaraya (Eng)

8 galis (Ilok)

14 hindi tama (Tag)

16 matanda (Eng)

18 baliw na babae (Eng slang)

19 loyalistang heneral ni Marcos

20 tiyo (Ilok var)

21 sa Biblia, kapatid ni Moses

22 pakiramdam na masarap kamutin (Tag)

23 nagkamali (Eng)

24 malakas na ingay (Eng)

25 mas matandang kapatid na babae (Tag)

26 bodega (Eng)

30 isang ikot (Eng)

31 probinsya sa hilagang Switzerland

35 barahang A (Sp > Pil)

38 malapit (Eng)

39 probinsya sa kanlurang Pilipinas (2 salita)

41 panghampas, pang-batir (Eng)

42 Lady ____, mang-aawit

43 bihira (Eng)

44 tarheta (Eng)

48 bayang sinilangan ni M.L. Quezon

49 sila (Ilok var)

51 ito ang dating BC (abbrev)

54 tawag sa kalapit-loob na babae (Bis)

55 talo (Ilok)

56 bayan sa Batangas karatig ng San Pascual

58 paliguang publiko (Ital > Eng)

59 posisyong tago at ligtas kapag may putukan (Tag)

60 kahoy na magaang

61 sa Islam, panawagan na magdasal

62 gilid (Ilok)(

63 seryoso (Eng)

64 mga katapusan (Eng)

65 ekspresyon ng pag-aalala o pagdiriin (mga wikang Pil)

DOWN

1 lumipat sa ibang lugar (Ilok)

2 salubong (Ilok)

3 hugis na may-pakpak (Eng)

5 bayan sa Davao Oriental karatig ng Boston

6 tumugtog ng harpa (Ilok)

7 gawing isang dambuhalang lunsod (Eng)

9 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

10 dalawahan (Eng)

11 gulugod (Ilok)

12 inggit (Ilok)

13 local area network (abbrev)

15 sa (Ilok)

17 kabiserang bayan ng Camarines Norte

27 lang (Ilok)

28 paboritong nginunguya ng mga sinaunang Pilipino (Tag)

29 bayan ng mga manlililok sa Laguna

31 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)

32 elektronikong detektor (Eng)

33 tipo ng alak (Eng)

34 pinakamalaking probinsya ng Kordilyera

35 lawak ng lupa (Eng)

36 sinungaling (Eng)

37 linyang pamingwit (Eng)

39 trabaho, gawain (Sp > Pil)

40 subok (Eng)

45 lagyan ng bakod (Ilok)

46 lagpas pa sa (Eng)

47 paalam (Ilok)

48 kargang paputok ng baril (Sp Pil)

49 sabihin (Ilok)

50 kabyaw, paggiling ng tubo (Ilok, Pang)

51 bayan sa Camarines Sur karatig ng Iriga

52 pumili ng itatabi (Eng)

53 magaan na pakiramdam (Eng)

55 mas bata (Ilok var)

56 online bago ang Internet (Eng abbrev)

57 Vietnam, para sa mga beterano.#nordis.net