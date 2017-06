Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Hunyo 25, 2017

1 saklob (Tag)

6 lunsod ni Duterte (2 salita)

14 mula ______ hanggang Jolo

16 bayan sa Catanduanes, timog ng Viga

17 hinabing sisidlan (Eng > Pil)

18 sanaysay (Eng)

20 batang sutil (Eng)

21 bayan sa Capiz, timog ng Sigma

22 kotse (Eng)

23 bayan sa Lanao del Sur, karatig ng Amai Manabilang

25 nawala (Ilok)

27 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)

28 bayan sa Siquijor

29 dam sa Bulacan

30 butil ng kanin na nahulog sa kainan (Tag)

31 ika-12 buwan, sa kalendaryong Hudyo

32 palayaw nina Ricardo, Bernardo, Lizardo atbp.

33 siya nawa (Latin)

34 lusak (Eng)

35 palayaw nina Mario, Martin, Mariano atbp.

37 gumawa ng puntas (Eng)

39 lambat (Eng)

40 katambal ng prop

42 mistisong kabayo-buriko (Eng)

43 yunit ng enerhia (Eng)

45 organo ng katawan sa paghinga (Tag)

46 maliit na kanal (Ilok)

47 paabot, pasabi (Tag)

50 bakod (Ilok)

51 lumundo (Eng)

52 pagdanas ng hirap (Ilok)

53 lata (Eng)

54 daga (Eng)

55 bilugang tinapay (Eng)

56 hatakin (Eng)

57 dating US naval base sa Zambales

59 marka sa balat (Ilok)

61 tawag sa Poong Maykapal (Ilok, 2 salita)

63 hindi nakagrupo ayon sa erya (Eng)

64 mahigpit na magkakawing (Eng)

65 sinaunang suka (Eng)



DOWN

1 bayan sa Zamboanga del Sur, nakatanaw sa Pagadian Bay

2 agad-agad, kapagdaka (Ilok)

3 halimbawa (Ilok)

4 inisin (Eng)

5 hayop na sumisila ng kapwa hayop (Eng)

7 edad (Eng)

8 instrumentong panukat sa lapot ng likido (Eng)

9 gumamit ng sabon (Ilok)

10 ____ al-Mukhtar, bayaning anti-kolonyal at Leon ng Disyerto

11 ang isang Bn ay binubuo ng 3 ___ (mil)

12 information technology (abbrev)

13 tungo sa (Eng)

15 ngayon na (Ilok var)

19 kubeta (Eng)

23 magandang klase ng orkid (Pil)

24 kulay ng bughaw na langit (Eng)

26 rolyo ng pera (Eng)

27 bayan sa Capiz, timog ng Mambusao

28 Lunar Excursion Module (abbrev)

30 proseso ng pag-abot sa hustong gulang (Eng)

35 makatanggap ng pagbati (Tag)

36 humawa (Ilok)

38 lumikha ng pangingisay dulot ng tetanus (Eng)

41 maliit na bata (Eng)

42 masidhing maghanap (Tag)

44 basahan (Eng)

48 magpaluwal, magpauna ng gastos (Sp Pil)

49 kulumpon ng mga gansa (Eng)

52 sinaunang syudad sa Iran

54 bastos (Eng)

57 signal ng gipit na paghingi ng tulong (abbrev)

58 imbestigasyon sa pinangyarihan ng krimen (Eng abbrev)

60 patay nang idinating sa ospital (Eng abbrev)

61 palayaw nina Albert, Allan at Alonso

62 tanda ng paggalang (Tag) #

Sungbat ti Hunyo 25, 2017 ti sumaruno a lawas.