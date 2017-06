36 gawa-gawang kasong kriminal laban sa 2 Cagayano

Ni ANMA PASCUAL

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY, Cagayan — Mariing kinokondena ng Karapatan Cagayan Valley ang paglabag sa karapatan bilang mga bilanggo nina David Soriano at Jude Cipriano.

Ayon sa Karapatan Cagayan Valley, sina Soriano at Cipriano ay iligal na inaresto noong May 4, 2017 sa isang checkpoint sa Peñablanca, Cagayan. Humaharap ngayon sa 36 na gawa-gawang kasong kriminal si Soriano at illegal possession of firearms and explosives naman kay Cipriano.

Si David Soriano ay isang Peace Consultant for Agricultural Reform and Rural Development. Pangunahin niyang isinusulong ang kampanya para sa sektor ng magsasaka. Habang si Jude Cipriano ay isang simpleng mamamayang magsasaka at isang driver.

Mula nang mapiit sa Bureau of Jail Management and Penology Tuguegarao City, sina Soriano at Cipriano ay naghigpit ang nasabing bilangguan sa mga patakaran nito. Ayon sa pahayag ni Soriano ay hindi siya pinapayagang lumabas ng kanyang selda at hindi pinahihintulutang dumalo sa mga aktibidad sa loob ng BJMP, tulad ng mga misa/bible studies. Kahit simpleng pagpapa-araw at pag-ehersisyo sa labas ng kanyang selda na batayang karapatan ng isang bilanggo ay ipinagkakait sa kanya.

Sa unang araw pa lamang ni Soriano sa BJMP Tuguegarao ay nagsagawa na ng dalawang (2) araw na greyhound operation, kung saan sinusuyod ang buong piitan para umano sa paglilinis at pagtiyak na walang mga anumang ipinagbabawal na bagay ang nasa loob ng mga selda. Paglipas ng tatlong (3) araw ay nagtakda ng mga bagong patakaran ang BJMP, kung saan ang maaari na lamang dumalaw sa lahat ng bilanggo ay ang immediate family, religious and spiritual advisers, medical doctors at legal counsel.

Ang mga paralegals ay pinaghihigpitan sa pagdalaw kay Soriano at Cipriano at sa apat pang bilanggong pulitikal na nakapiit sa BJMP Tuguegarao. Gayundin sa mga hearing ay hindi malapitan si Soriano dahil sa nagbabantay na isang platoon na pinaghalong BJMP personnel, Regional Public Safety Battalion (RPSB), PNP at militar.

Bago pa man malitis ay itinuturing nang mga kriminal ang mga bilanggo. Dagdag pa ang paghihigpit lalo’t sila ay mga bilanggong pulitikal na sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso para pahinain at mapatigil sa kanilang pag-oorganisa. Dahil sa bagal ng sistema ng hustisya, ang ilan sa kanila ay halos apat na taon nang nakapiit at malayo sa kanilang pamilya at mamamayang pinaglilingkuran. Sa kasalukuyan ay may labindalawang (12) bilanggong pulitikal sa Cagayan Valley.

Sa ganitong sistema ay tuwiran ang pandarahas sa hanay ng mamamayan. Tinatakot at dinarahas ng gobyerno ang mamamayang nagtatanggol sa karapatan at nagsusulong ng pagbabago at pilit na pinararatangang kriminal imbes na ituring bilang bilanggong pulitikal katulad ni David Soriano at Jude Cipriano.

Nananawagan ang mga kapamilya ng mga bilanggong pulitikal at mga mamamayan ng Cagayan Valley para sa agarang paglaya nina David Soriano at Jude Cipriano ai iba pang bilanggong pulitikal sa buong bansa. Agarang lutasin ang ugat ng armadong tunggalian at isulong ang usapang pangkapayapaan! # nordis.net