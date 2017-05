Sahod, itaas! Kontrakwalisasyon, itigil! — Courage

By NORTHERN DISPATCH

SAN FERNANDO, La Union — Nanawagan ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (Courage) para ipaglaban ang national minimum wage na P16,000 at itigil ang kontraktwalisasyon. Kasama nila ang iba’t ibang organisasyong masa ng La Union at Ilocos, ginunita ang Araw ng Paggawa noong Mayo 1 sa harap ng plasa ng syudad.

“Ipinaglalaban namin ang P16,000 minimum wage para sa mga kawani at P25,000 para sa aming mga guro,”ayon kay Florante Lachica ng Alliance of Concerned Teachers Ilocos (ACT-Ilocos). Ayon sa kanya ay hindi pa rin tinutupad ng Presidente Duterte ang pangako niya noong eleksyon na magbibigay ng dagdag benepisyo sa mga guro, kawani ng pamahalaan, mga magsasaka at mangingisda. Hanggang ngayon ay marami pa ring manggagawa ang kontraktual.

Ayon sa pahayag ng Courage, sinabi ni Pres. Duterte na magtataas ng sahod at benepisyo pero ito ay para sa mga pulis at sundalo lamang. Nananatiling walang tugon si Duterte sa dagdag sahod para sa mga kawanng sibilyan.

Binigyan diin din ng Courage na bagamat sinabi ni Duterte na tutol siya sa kontraktwalisasyon ay naglabas pa rin ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng Order 174-17 noong Marso na nagpapahintulot pa rin ng “labor contracting.”

Kasama sa kahilingan ng Courage na mabawasan ang individual income tax. Ayon sa kanila ang 10-point Economic Program (10PEP) ni Duterte ay binuo ng kanyang neo-liberalistang economic managers tulad ng bilyonaryong bangkerong si Carlos Dominguez ng Department of Finance (DOF), Ernesto Pernia ng National Economic and Development Authority (NEDA) at teknokratang si Benjamin Diokno. Ang pamahalaang Duterte ay may panukalang batas para ibaba ang buwis ng manggagawa; ngunit ang kapalit naman nito ay ang pagtataas ng excise tax sa langis, EVAT at iba pa. Ayon din sa pagsusuri ng Courage, ang mga panukalang batas na ito ay magbibigay ng mas malaking pakinabang sa mga korporasyong dayuhan at mga lokal na mayayaman kaysa sa mga ordinaryong manggagawa ng Pilipinas.

Dagdag sa kahilingan ng Courage ang pagtigil sa malawakang tanggalan dahil sa ginagawang reorganisasyon o “right-sizing” ng burukrasya ng pamahalaang Duterte dulot ng Executive Order 366 at government-owned or controlled corporations (GOCC) Governance Act of 2011.

Bukod sa mga kawani ng sektor ng publiko at mga guro, dumalo din sa mobilisasyon ng selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa ang mula sa mga organisasyon ng magsasaka, mangingisda at kabataan ng La Union at Ilocos.

Ayon kay Racel Hortizuela ng Anakbayan Ilocos, nakikiisa sila sa mga panawagan ng mga manggagawa dahil direkta silang apektado. Maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral o humihinto sa pag-aaral dahil ang kanilang mga magulang ay walang trabaho at kung may trabaho man ay hindi nakakasapat para matustusan ang kanilang pag-aaral.

Nakiisa rin ang Timpuyog dagiti Marigrigat nga Umili ti La Union (Timon) sa mga panawagan ng mga manggagawa. Sinabi ni Lando Ardales ng Timon na kasama sa hiling ng manggagawa, dapat bigyang pansin din ng gubyerno ang pagpapatupad ng libre at mas mahusay na serbisyong patubig sa mga magsasaka.

Idinagdag naman ng Timek ken Namnama daguiti Babassit a Mangngalap ti La Union (Timek-LU) ang kanilang panawagan na tutulan at ibasura ang Marine Protected Areas (MPAs). Ayon sa TIMEK ang pagdeklara sa mga bahaging baybayin ng La Union bilang MPA ay magdudulot ng kawalan ng kabuhayan para sa kanilang mga maliliit na mangingisda.

Sabayang isinigaw ng mga organisasyong masa ang panawagang “itaas ang pambasang minimum wage na P16,000 kada buwan para sa kawani ng pamahalaan at P750 para sa mga pribadong manggagawa at ibasura ang kontrakwalisasyon!” # nordis.net