Makan a la Pinoy: Creamy Maja Blanca

Ti immuna a timplak iti maja blanca ket saan unay a creamy ngem naimas met. Pinadas ko a linaokan ti all-purpose cream ket nanannanam daytoy ken creamy a kasla ice cream.

No kayatyo a mas creamy, ad-aduenyo pay ti ramenna nga all-purpose cream, aramiden a dua tasa ti maysa a tasa a cream. No makaaduyo ti cream-na saan unay a maiporma wenno saan a tumangken daytoy ngem saan nga ag-panic. Iti panag-experimentko, no adu unay ti cream-na mabalin nga ipatangken iti freezer ket agbalin a kasla ice cream.

Ramen:

3 ½ tasa getta ti 2 a niog

1 ½ tasa gatas kondensada

1 ½ tasa gatas evaporada

2/3- ¾ tasa asukar a puraw

1 lata (1 ½) tasa sweet corn (cream/kernel)

1 tasa cornstarch

½ tasa danum

1 tasa all-purpose cream

Parabaw:

1 tasa a ladek wenno

2 tasa a dessicated coconut, kinirog wenno

2 tasa a ginadgad a keso

Iti dakkel ken napuskol a kaserola, paglaoken dagiti ramen: getta ti niog, gatas kondensada ken evaporada ken asukar. Kiwaren agingga marunaw ti asukar. Ipaburek iti kalalainganna nga apuy. Saan a liwayan a kiwaren. No nagbureken, ikabil ti sweet corn. Iluto iti agarup tallo a minutos.

Iti dakkel a malukong paglaoken ti cornstarch, danum ken all-purpose cream. Kiwaren tapno marunaw ti cornstarch. Ilaok daytoy iti agburburek a getta-gatas mixture. Kiwaren agingga napalet. Saan a liwayan a kiwaren tapno saang nga agtutukel ken saan a makset. Mabalinen nga adawen no ti maja nga ipatedted iti danum ket tumangken wenno saan nga agwaras iti danum.

Ikabil iti molde a tray ken ipalammiis iti refrigerator iti maysa nga oras.

Ladek: Ipaburek ti dua tasa a getta ti niog. No nagbureken, ipakapsut ti apuyna. Urayen nga ag-brown bassit ti igidna sakbay a kiwaren. Iluto iti nakapsut nga apuy agingga agmantika ken brown ti maris ti ladek. Adawen ken paik-ikan iti pagsagatan. Iparabaw ti ladek iti maja blanca.

No saan nga agusar iti ladek, mabalin ti dessicated coconut. Magtang ti dessicated coconut kadagiti supermarket ket grocery stores. Ikirog daytoy iti kalalainganna a pudot agingga ag-brown bassit. Adawen ken pabaawan sakbay nga iparabaw iti maja blanca.

Mabalin met nga iparabaw iti maja blanca ti ginadgad a keso ken sweet corn kernel.