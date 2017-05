Libreng patubig, hiling ng magsasaka ng Ilocos

Ni NIÑO OCONER

www.nordis.net

CANDON CITY — Ipatupad ang ibreng patubig. Ito ang iginiit ng Solidarity of Peasant Against Exploitation (Stop Exploitation) kasama ang mga lider-magsasaka at asosasyon ng mga irigasyon sa probinsya ng Ilocos Sur sa isinagawang konsultasyon hinggil sa Free Irrigation 2017 sa probinsya nitong nakaraang Mayo 15.

Sa nasabing konsultasyon, ipinahayag ng mga asosasyon ng mga irigasyon ang kanilang pagkadismaya sa patuloy na pagkabinbin ng pagpapatupad ng libreng patubig. Nanindigan din ang mga magsasaka na dapat nang wakasan ang paniningil sa kanila ng National Irrigation Administration (NIA) ng mga back accounts dahil hindi naman nila napakinabangan ang mga ito. Iginiit din nila na tungkulin ng gobyerno na bigyan ng libre at episyenteng irigasyon ang mga magsasaka.

Matatandaang pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 2016 ang P38.4 bilyong pondo ng NIA upang tuparin ang pangako nito sa mga magsasaka na libreng patubig. Ang nasabing halaga din ay gagamitin upang magtayo pa ng mga bagong irigasyon at maayos ang mga dati nang nakatayo.

Ayon naman kay Zaldy Alfiler, pangkalahatang kalihim ng Stop Exploitation, ang Free Irrigation 2017 ay signipikanteng resulta ng dekadang pakikibaka ng mga magsasaka para sa libreng irigasyon. Idinagdag pa ni Alfiler, na ang libreng irigasyon ay isang kinakailangang panlipunang serbisyo upang matiyak ang tunay na pag-unlad agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka.

Samantala, nagpapatuloy naman sa pagkalap ng pirma ang Stop Exploitation at mga magsasaka sa probinsya upang tuluyang maipatupad ang libreng patubig. Sinabi ng grupo na ang makakalap nilang pirma ay kanilang ipadadala sa tanggapan ng NIA at sa mismong opisina ni Pangulong Duterte. Idinagdag pa ng grupo, na asahan ang mas malaking pagtitipon ng mga magsasaka sa darating na Hunyo sa isasagawang Irrigation Summit sa probinsya ng Ilocos Sur. # nordis.net