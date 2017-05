Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Mayo 21, 2017



1 pagkakasala (Ilok)

5 brigada (Eng abbrev)

8 lundag, lukso (Tag)

13 pagtambang (Ilok)

14 pagbungkal ng lupa (Ilok)

16 pinakamahabang ilog ng Switzerland

17 usong tawag ng magkasintahan sa isa’t isa (Eng)

18 lokasyon ng huling garison ng Kastila sa Pilipinas

19 pwersahang pagkuha (Pil)

20 kilala din bilang (Eng abbrev)

21 dagta sa puno na napinagkukunan ng shellac

22 palayaw ni Napoleon

24 lengwahe ng senyales para sa pipi’t bingi (Eng abbrev)

25 hapon (Ilok)

27 hindi (Eng var)

29 buno, pagpambuno (Ilok)

31 bayan ng Pangasinan sa paanan ng bundok Caraballo

35 Lady ____, mang-aawit

36 din (Eng)

38 sumandok ng kanin (Ilok)

40 hindi pa nakikilala (Eng abbrev)

41 lubhang iregular (Eng)

43 alalay (Eng)

44 katutubong tawag kay Lt. Gov. Hale ng Kalinga

46 di-tiyak (Tag)

47 ekspresyon ng pag-aalala o pagkabigla (Ilok)

48 bayan sa Zamboanga del Norte

50 sakit sa balat (Tag)

53 emosyonal na turing sa Pilipinas ng mga anak nito

54 multo (Eng)

57 dumi (Pang)

60 dampi (Eng)

62 ibong itim na kapamilya ng cuckoo

63 pakikidigma laban sa submarino (Eng abbrev)

65 bayan sa Quezon, karatig ng Infanta

67 dugtong, kawing (Ilok)

69 ano (Ilok)

70 primera-klase (Eng)

71 bansa nina Leonardo at Michelangelo

72 nilikha (Eng)

73 netbag para sa mahabang buhok (Eng)

74 suka at ___ ang pangluto sa adobo

75 pestehin ng daga (Ilok)

DOWN

1 tagapasan sa kalahati ng langit, ayon kay Mao (Tag)

2 talo (Ilok)

3 baligtad ng Taas (Tag)

4 manang (Tag)

5 pampa-deretso ng ngipin (Eng)

6 tipo ng pagkain sa India

7 nuestro perdido ____, ayon kay Rizal

9 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

10 luto na simpleng pakulo (Tag)

11 bayan sa Eastern Samar, karatig ng Dolores

12 bago pa lang (Eng)

14 akala (Pang)

15 bayan sa Bataan na may makasaysayang simbahan

21 pasilidad medikal o syentipiko

23 pang-6 na pinakamalaking isla sa Pilipinas

25 titulo ng nagtapos sa Business Ad (Eng abbrev)

26 kabayong labuyaw sa Amerika

28 itlog (Eng)

29 pala (Ilok)

30 taong nangungupahan (Ilok)

32 kantyawan (Eng)

33 humawa (Ilok)

34 mga kuko (Eng)

35 hindi solido, hindi rin likido

37 paghugas sa tubig at sabon (Sp > Pil)

39 opisyal na tulong pangkaunlaran daw (Eng abbrev)

41 tunog (Eng)

42 bayan sa Bulacan na may simbahan nina Sta. Ana at San Joaquin

45 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)

47 alternatibo (abbrev)

49 kawawa (Ilok)

51 pakiramdam para sa mga taong 49-Down (Ilok)

52 bayan sa Rizal o gamit sa ehersisyo (Sp > Pil)

55 posible (Eng)

56 hiwain (Ilok)

58 lubhang maraming taon (Eng)

59 daw; ayon sa sabi (Ilok)

61 maliliit na piraso (Eng)

63 bayan ng Tarlac sa karatig ng Moncada

64 gilid (Eng)

66 palayaw nina Leonardo at Napoleon

68 taga-Laos

69 “___ Namin”, dasal ni Hesus #

