Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Mayo 7, 2017

ACROSS

1 islang bayan sa Quezon

11 ahensya ng imbestigasyon sa US (Eng abbrev)

14 pulang langgam na malaki (Ilok)

15 bayan sa Lanao del Norte karatig ng syudad Iligan

16 sandatang pampabagsak ng eroplano (Eng abbrev)

17 nasa loob ng bunganga (Ilok)

18 magkalayo (Eng)

19 kasama (Kankanaey)

20 dalawahang-bahagi (Eng)

21 latak (Eng)

22 magasin (Eng abbrev)

26 tipikal na degree sa kolehyo (Eng abbrev)

27 palayaw nina Elias, Elisa atbp.

28 ekspresyon ng pagkabigla o pagdiriin (Pil)

29 bayan sa Iloilo kung saan unang sumiklab ang rebolusyon laban sa Espanya

35 malaking syudad sa Bikol

37 bayan sa Rizal karatig ng Teresa

38 ahensyang pangkalawakan ng US (Eng abbrev)

41 mahalagang nagawa o natapos (Eng)

42 humina (Eng)

43 katambal ng prop

44 lasa ng lumang mantika (Tag)

45 mahabang ulos (Eng)

46 sa dahilang… (Tag)

47 komon na sakit sa paghinga (Eng)

49 lambak sa Buguias, Benguet

50 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)

53 __, __, salidummay

54 mas maliit sa otel (Eng)

55 nayon sa Biblia kung saan nagmilagro si Jesus sa isang kasalan

56 santong doktor o mandirigmang Jedi

60 mapanghi na likido ng katawan (Tag)

61 may pakpak (Eng)

63 buwan (Ilok)

67 daliri sa paa (Eng)

68 Codigo _____ kung kasong kriminal

69 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)

70 salapi ng Japan

71 maliksi’t magaan sa paghakbang (Eng)

DOWN

1 katuwang ng kamay (Tag)

2 missile na panlaban sa missile (Eng abbrev)

3 palayaw ni Tomas

4 hindi ngayon (Tag)

5 lengwahe ng pipi’t bingi (Eng abbrev)

6 bayan sa Bohol karatig ng Alicia

7 kilalang lambak ng ubas at alak sa California

8 malugod (Eng)

9 saklaw ng responsabilidad (Eng abbrev)

10 itlog ng lisa (Eng)

11 bayan sa Cagayan na kilala din bilang Sto. Nino

12 ambisyosong tore sa Biblia

13 kapasidad na umisip ng orihinal (Eng)

22 syudad sa Cebu (2 salita)

23 kunin (Ilok)

24 sipag (Ilok)

25 titulo ng mataas na kaalaman sa batas (Eng abbrev)

26 maging karapat-dapat (Eng)

30 ipwesto sa bahay (Ilok)

31 bayan sa Aklan karatig ng Malay

32 pondong bigay (Eng)

33 pangsara sa tarangkahan (Eng)

34 nanay ko (Ilok)

36 ang lalaki sa Paraiso

39 humawa (Ilok)

40 Joma, ang nagtatag ng CPP

48 samahan ng mga gustong huminto sa bisyong alak (Eng abbrev)

51 lawa na pasyalan ng turista sa Sierra Nevada

52 anihin (Ilok)

56 yun ____, wala nang iba

57 state sa US na lokasyon ng Salt Lake City

58 tawag sa salmon matapos mangitlog (Eng)

59 bayan sa La Union o kalbong komedyante

61 klase ng pasabog (Eng abbrev)

62 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)

63 pinakamatigas na bahagi ng bunga ng niyog (Tag)

64 literatura (abbrev)

65 klase ng serbesa (Eng)

66 tango ng ulo, pag-oo (Eng)#

Sungbat/Solusyon Abril 30, 2017