Statements: Papigsaen ti New People’s Army tapno maiyabante ti rebolusyon nga agraryo

Ti PAMBANSANG KATIPUNAN NG MA MAGBUBUKID — ILOCOS

Marso 29, 2017

Adu ti nagun-od a ballaigi ti tignayan a mannalon ditoy Ilocos iti naglabas a tawtawen. Gapu iti sangsangkamaysa a panagtignay ken militansya, naipa-ngato ti presyo dagiti produkto ti talon kas ti tabako, naibaba ti abang iti daga ken interes ti utang, naipangato ti tangdan dagiti mangmangged-talon, ken nairupir ti nayon a pondo para iti serbisyo a pangkagimongan. Kadagiti lugar nga adda dagiti tsapter ti Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), napagtalinaed dagitoy a balligi kas paset ti programa ti rebolusyon nga agraryo ken iti sumagmamano a panawen, naiduron pay dagitoy iti nangatngato a tukad. Kadagiti sabali a lugar a no sadinno ket awan pay ti rebolusyunaryo nga organisasyon, nairamanda a nagsagrap kadagiti sumagmamano a balligi ngem apagdarikmat laeng.

Iti laksid dagiti balligi, agtultuloy ken kumarkaro ti pannakaidadanes ken pananggundaway kadagiti mannalaon. Saan pay a naburak ti monopolyo iti panagtagikua ti daga a makagapu iti pyudal a pananggundaway dagiti apo’t daga kadagiti mannalon babaen ti nangato nga abang iti daga ken interes ti utang, ken kadagiti mangmangged-talon babaen ti nababa a tangdan. Agtaltalinaed met nga adda iti kontrol dagiti imperyalista ti pagtagilakuan babaen kadagiti ahenteda a burgesya komprador, a makagapu iti nababa a presyo dagiti produkto ti talon ken nangato a presyo dagiti kasapulan iti produksyon ken panagbiag.

Ikagkagumaan ti PKM nga iyabante ti rebolusyon nga agraryo ditoy Ilocos tapno mapadur-as ti panagbiag tayo a mannalon. Addang-addang ti panangisayangkat ti rebolusyon nga agraryo manipud iti minimum a programa a no sadinno ket mapadur-as ti produksyon babaen iti kooperasyon, maibaba ti abang iti daga ken interes ti utang, maingato ti tangdan dagiti mangmangged-talon ken maipangato ti presyo dagiti produkto ti talon, inggana iti maksimum a programa a no sadinno ket libre a maiwaras dagiti daga kadagiti mannalon ken mainasyunalisa dagiti daga dagiti korporasyon ken hacienda. Ngem maiyabante laeng ti rebolusyon nga agraryo no agtultuloy a mapapigsa ti New People’s Army (NPA).

Ti NPA ket isu ti armado tayo a mannalon. Babaen iti tarabay ti Communist Party of the Philippines (CPP), ipatpatungpal ti NPA ti tallo a ramen ti demokratiko a rebolusyon ti umili – ti armado a pannakidangadang, panangitakder ti base ken agraryo a rebolusyon. Rumusing ken tumakder laeng iti bukod a bileg tayo iti ekonomiya ken politika no addaan tayo ti napigsa nga armado a pwersa a mangitandudo kadagiti demokratiko a tarigagay ken karbengan ti mannalon. Ti NPA ti kangrunaan a katulungan ti dasig a mannalon a mangipatungpal iti rebolusyon nga agraryo a mangiruangan ti panagdur-as ti panggimong ken pang-ekonomiya a kasasaad ti umili iti kaaw-awayan. Isu ti mangsalaknib kadatayo ken kadagiti balligi ken benepisyo a magungun-od tayo babaen ti kolektibo a panagtignay ken pannakidangdang a masa. No awan ti NPA, awan ti kais-iskan tayo nga umili.

Tapno makumpleto ti balligi, kasapulan a buraken tayo ti duri ti panagturay dagiti mananggundaway a dasig ken reaksyunaryo a gobyerno. Ti NPA ti kangrunaan nga armas tayo tapno maparmek ti Armed Forces of the Philippines ken Philippine National Police nga armado a buyot dagiti mananggundaway a dasig ti apo’t daga ken burgesya komprador. No awan ti NPA, saan tayo a mawayawayaan iti pananggunggundaway dagiti apo’t daga ken burgesya komprador.

Ayaten ken taripatuen tayo ti pudno nga armado ti umili. Rumbeng a papigsaen tayo ti NPA tapno maiyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili iti nangatngato a tukad. Nakasanggir iti napaspas a panagdakkel ti NPA ti panagragpat tayo ti nasedsed ken nairteng a pannakigubat a gerilya a mangiruangan ti ad-adu ken dakdakkel pay a balligi iti ekonomiya, politika ken kultura. Isu a padakkelen ken paaduen tayo dagiti yunit ti NPA babaen ti panagsampa tayo ken panagrekrut iti intar dagiti agtutubo a mannalon ken estudyante tapno makipagpaset iti armado a dangadang. Itultuloy tayo met ti panangsuportar iti NPA babaen ti regular a suplay ti kasapulan iti pannakigubat ken impormasyon iti tignay ken aktibidad ti kabusor.

Awan ngatan ti maymayat pay a panangkablaaw iti NPA iti maika-48 nga anibersaryo iti pannakaitakderna ken panangbigbig kadagiti martir ti rebolusyon no saan nga iti panagkameng tayo a mismo iti NPA ken makipagpaset a direkta iti armado a dangadang.

Iyabante ti rebolusyon nga agraryo ken armado a dangadang!

Papigsaen ti New People’s Army!

Agbiag ti Communist Party of the Philippines!

Agbiag ti Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid!

Agbiag ti umili a Pilipino!