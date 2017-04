Sine Karbengan inilunsad sa Cagayan Valley

Ni NELSON ESCALANTE

www.nordis.net

CAUAYAN CITY, Isabela — Nagtipon ang mga estudyanteng mamamahayag mula sa Isabela at Quirino bilang mga kinatawan sa ika-apat na serye ng Sine Karbengan nitong nakalipas na Sabado, March 25, sa Isabela State University – Cauayan Campus.

Ang Sine Karbengan ay mga seye ng dokumentaryong nagtatampok ng mga isyu ng karaparang pantao. Sa unang pagkakataon, ang ika-apat na edisyon nito ay inilunsad sa Cagayan Valley sa pangunguna ng Kabataan Partylist (KPL), College Editors Guild of the Philippines (CEGP), National Union of Students of the Philippines (NUSP), sa pakikipagtulungan sa Cordillera Human Rights Alliance (CHRA).

Ipinaliwanag ni Arthur Astaquinta, CEGP-Cordillera chairperson, na hindi mali ang paglaban, may mali kaya lumaban patungkol sa dokumentaryo kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ng mga mamamayan ng Didipio laban sa dayuhang minahan ng OceanaGold Phils, Inc.

“We should not only write down history, we have to make history,” [Hindi lamang dapat isulat ang kasaysayan, kailangan nating gumawa ng kasaysayan] ani ni Neptune Mamucud, estudyante-manunulat ng The Newsette ng Isabela State University-Ilagan Campus.

Ilan sa mga ipinalabas na dokumentaryo ay Rimbaw, MUKHA Series – Kamusmusan, Agpayso a Balitok, at In Defence of Life. Naging bahagi ng Sine Karbengan ang inilunsad na Citizen Journalism at Social Media Journalism Training. Sa huli ay nagkaroon muli ng ugnayan ang mga estudyante-mamamahayag sa pamamagitan ng pagbubuo ng secretariat ng CEGP Isabela.

“Bilang millenials – balon ng mga bagong kaisipan – tayo ang dapat nangunguna sa pagbibigay ng tamang impormasyon at balita. Ang hamon sa atin ay magkaisa sa layunin na igiit at ipaglaban ang mga karapatang dapat nating tinatamasa,” pagtatapos ni Nathan Fabian, tagapagsalita ng CEGP Cagayan Valley. # nordis.net