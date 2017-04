Matagumpay na operasyon pinta ng KM isinagawa sa Ilocos Sur

Ni NORTHERN DISPATCH

www.nordis.net

VIGAN CITY — Matagumpay na naisagawa ng mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM), Pambansang Kalipunan ng mga Magbubukid (PKM), at Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MA-KIBAKA) ang isang operasyong pinta sa mga kalsada ng hilagang bahagi ng probinsya ng Ilocos Sur bilang bahagi ng pagdiriwang at pakikiisa sa ika-48 taong anibersaryo ng New Peoples Army(NPA) nitong nagdaang Abril 9, araw ng Linggo.

Ipininta ng mga kasapi ng KM, PKM, at MAKIBAKA ang mga panawagan at pagbati ng kanilang mga organisasyon. Pangunahing nilalaman ng kanilang ipininta ang kanilang panawagan sa mga kabataan at mamamayan na sumapi sa NPA. Maliban dito, ipinahayag din ng mga grupong ito na walang ibang solusyon sa kahirapan ng bansa kundi ang pag-rerebolusyon.

Sinabi naman ni Karlo AG Bannuag, tagapagsalita ng KM- Ilocos, walang ibang landas na dapat tahakin ang mga kabataan kundi ang pagsapi sa NPA. Ayon kay Bannuag, ang patuloy na pagkakait ng gobyerno ng edukasyon at serbisyong panlipunan sa mga kabataan at mamamayan ang dahilan ng patuloy na pagdami at paglakas ng NPA sa buong bansa.

Nanawagan din si Bannuag sa mga kabataan at mamamayan na suportahan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines(NDFP). Ayon kay Bannuag, dapat nang ipamahagi ng gobyerno ng libre ang mga lupain sa mga pinakamahihirap na magsasaka na siyang ugat ng armadong paglaban sa buong bansa. Dagdag pa nito, dapat na tugunan ang ibang sosyo-ekonomikong problema ng bansa, gaya ng pagkamit sa pambansang industriyalisasyon, at hindi lamang matigil ang usapan sa pag-aayos ng ceasefire. # nordis.net