Makan a la Pinoy: Two-way egg sandwich

Ni BRENDA S. DACPANO

www.nordis.net

Maysa kadagiti kabiitan nga isagana ti itlog ken adu a wagas ti mabalin nga aramiden ditoy.

Masansan nga egg sandwich ti balonko kadagiti panagbiahe ken family outing ta malaksid a naimas ket nalaka nga isagana. Dua a wagas ti egg sandwich nga ar-aramidek – nalingta nga itlog ken omelet.

1. Nalingta nga itlog ken mayonnaise

Ramen:

6 itlog, hard boiled

½ tasa mayonnaise

Sangapirit a paminta

Sangapirit nga asin

½ kutsarita mustard powder (optional)

Sangapirit a chili powder (optional)

¼ tasa pickle relish (optional)

Panangisagana:

Adda dua a wagas ti panagluto iti hard-boiled egg: 1) Iti kaserola, ipaburek ti danum. Apaman a nagburek ti danum, innayad nga ikabil dagiti itlog, kaluban ken bay-an nga agburek iti agarup walo minutos (lima a minutos para iti soft-boiled). Adawen ken itapog iti nalamiis a danum tapno saan a masobraan ti lutona. Agbalin a gray ti aglawlaw ti eggyolk no na-overcook daytoy. 2) Iti kaserola, ipaburek ti danum. Apaman a nagburek ti danum, innayad nga ikabil dagiti itlog, kaluban ken bay-an nga agburek iti 30 segundo. Patayen ti apuy ken bay-an a maluto babaen iti pudot ti danum (residual heat) iti 15 minutos (walo a minutos para iti soft-boiled). Adawen ken itapog iti nalamiis a danum.

Ukisan ken tadtaden ti itlog wenno imasa babaen iti potato masher wenno tinidor. Ilaok ti dadduma pay a ramen. Mabalinen nga ipalaman iti tinapay wenno pandesal.

2. Egg omelet ken mayonnaise

Ramen:

6 itlog (dadakkel)

6 kutsara gatas likido wenno danum

Sangapirit a paminta

Sangapirit nga asin

¼ tasa ginadgad a keso (optional)

½ tasa mayonnaise

3 kutsara a mantika wenno butter

Panangisagana:

Batilen dagiti itlog. Tapno nalamuyot ken nalukneng ti itlog no maluto, laokan ti maysa kutsara a danum wenno gatas a likido ti kada maysa nga itlog. Ilaok nga ibatil ti innem a kutsara a gatas, keso (no agusar), asin ken paminta. Ipapudot ti pariok, ikabil ti mantika wenno butter ken pakapsuten ti apuy/pudot iti medium wenno kalalainganna. No agusar ti butter, nasaysayaat no yun-una nga ikkan bassit ti mantika ti pariok sakbay nga ikabil ti butter tapno saan a makset ti butter. Nangatngato ngamin ti heating point ti mantika kumpara iti butter. Ipisok ti binatil nga itlog, iluto a nainnayad iti nakapsut nga apuy. Ingato bassit ti igid ti itlog ken ipatingig ti pariok tapno agayus ti nadaruy pay nga itlog iti sirok. Uliten daytoy agingga awanen ti nadaruy nga itlog iti rabaw. Balikiden ti omelet. Iluto iti apagbiit ti bangirna. Adawen ken ipalaman iti tinapay a napulagidan iti mayonnaise. Mabalin met a tadtaden ti omelet ken ikiwar ditoy ti mayonnaise sakbay nga ipalaman iti tinapay. # nordis.net