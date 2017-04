Makan a la Pinoy: Energy bar

Ni BRENDA S. DACPANO

www.nordis.net

No-bake granola bar, nakilnet ngem nasarangsang. Daytoy energy bar, trail mix wenno maaw-awagan a “health food” ket aglaon iti whole grain wenno cereal grain, nuts, dried fruits ken diru wenno pampasam-it. Maaramid a namaga a malaokan iti gatas wenno maiporma a bar.

Ti awag a granula wenno granola ket trademark nga inrehistro ti maysa a kumpanya idiay United States idi 19th century. Ti granula ket inimbento idiay Dansville, New York ni Dr. James Caleb Jackson idi 1863 para iti nalatak a health spa sadiay. Aglaon daytoy iti graham flour. Idi dekada 60, na-reinvent daytoy idi panawen ti hippie movement a nangpalatak iti nature-oriented a health food. Ninayonanda daytoy ti prutas ken nuts. Idi dekada 70, nagsasarunon dagiti nangikomersyalisa iti granola, and the rest is history, a kas kunada.

Segun iti panagsukisok ni Jayne Hurley, maysa a nutritionist idiay USA, saan a “health food” ti granola bar, cookies kano daytoy nga agpampammarang a nasayaat iti salun-at. Ngem mabalin latta met a pagbalinen a health food no la ketdi kissayen wenno saanen nga ilaok dagiti ramen a makadangran iti salun-at, kas ti carbohydrate, asukar ken dadduma pay a pampasam-it. Isu nga awagan laengen daytoy iti energy bar ta agpayso met a mangted iti pigsa.

Adda kadakayo a mangtimbeng no agnayon wenno agkissay kayo iti dadduma a ramen daytoy. Mangamong kayo a mang-customize segun iti kayat ken pakausaranyo – kanen iti uneg ti balay, balon iti pannagna, panag-camping ken dadduma pay. Daytoy a resipe ket mangted laeng ti ideya iti adu a posibilidad a mausar a ramen ken pamay-an. Mabalin nga agusar iti maysa wenno adu a kumbinasyon ti nuts: mani, almond, walnut, pili, kasuy, kdpy. Iti whole grain/refined whole grain: corn flakes, rolled oats, quick cooking oats wenno instant oats, barley, quinoa, brown rice, kdpy. Iti prutas, mabalin nga agusar ti pasas, dates, dried mango, dried apricot, kdpy.

Ramen: (makaaramid iti 100 bars)

800 gramo/8 tasa oats

1 kilo rice crispies

1 kilo dates, naibukelan ken naiwa iti babassit

½ kilo pasas

2 tasa mani, nakirog

2 tasa sesame seeds, nakirog

1 kilo chocolate bar wenno chips

2 tasa diru wenno honey syrup

Panangisagana:

1. Ikirog ti oats iti agarup lima a minutos, saan a liwayan a kiwaren tapno agpapada ti pannakalutona ken saan a makset.

2. Iti dakkel a mixing bowl, ikabil amin a namaga a ramen, kiwaren. Ikiwar met ditoy ti diru. Ipaigid pay.

3. No agusar ti chocolate bar, putedputeden wenno iwaen iti naingpes ti cholcolate. Iti double-boiler a kaserola, runawen ti chocolate iti nakapsut nga apuy. No awan ti double-boiler, mabalin nga agusar ti dua a kaserola a nagtuon. Ikkan ti danum ti akinbaba a kaserola, siguraduen a saan a tumukno ti danum iti akinrabaw a kaserola tapno saan a makset ti chocolate. Ikabil ti chocolate chips iti akinrabaw a kaserola. No nagbureken ti danum, pakapsuten ti apuy ti paglutuan. Saan a liwayan a kiwaren. Ikkaten iti rabaw ti napudot a danum no narunawen ti chocolate.

3. Ikiwar ti narunaw a chocolate iti granola mixture. Ikabil ti granola iti baking sheet, tray wenno uray ania a pagikkan a mabalin a pangisukugan. Sedseden daytoy babaen iti ubet ti baso wenno bote. Kaluban iti cellophane ken patangkenen ti granola iti uneg ti refrigerator wenno iti nalamiis a lugar iti agpatnag.

4. Iwaen a bar wenno paatiddog iti rukod a 2 x 3 a pulgada. Balkoten iti cellophane wenno wax paper.# nordis.net