Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Abril 30, 2017

ACROSS

1 bayan sa Bukidnon na karatig ng Malaybalay

10 klase ng sawa (Eng)

13 maigsi (Ilok)

14 sipag (Ilok)

15 tunog ng pusa (Eng)

16 kabiserang syudad ng Morocco

17 masaya (Eng)

18 grupong etniko sa Middle East

19 hahawakan (Ilok)

21 pangunahing tanda ng masayang mukha (Tag)

23 ion na negatibo (Eng)

24 batubalani (Eng)

25 isang ikot (Eng)

28 katambal ng “from” (Eng)

29 diyan (Ilok var)

30 baryang salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)

32 tira, tuloy (Ilok)

35 balikat (Ilok)

38 kilalang puno ng Lebanon (Eng)

40 masama (Eng)

41 tela (Ilok)

42 kawawa (Ilok)

43 maliit na kanal (Ilok)

45 asawa ng rajah

46 galit (Ivt)

48 gud __: magandang umaga sa txt

50 palayaw nina Leonardo at Napoleon

51 abo sa dulo ng tabako (Ilok)

54 rehiyon sa timog Luzon

57 patrulya ng mga tanod sa gabi (Pil)

58 nakatira sa kalsada (Eng)

61 tuhod (Eng)

62 malaking klase ng isdang mackerel (Sp)

63 saway (Ilok)

65 nuestro perdido ____ ni Rizal

66 umalingasaw (Eng)

67 malaking barangay ng Itogon

68 mas ligtas na paraan ng paggamit sa Internet

69 ikombina sa elementong hydrogen (Eng)

DOWN

1 kotse (Eng)

2 talo (Ilok)

3 baligtad ng Taas (Tag)

4 halaman na pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)

5 nakalutang o lumalangoy (Eng)

6 talon, lundag (Ilok)

7 probinsya sa Kanlurang Bisaya

8 hindi (Ilok)

9 idagdag (Eng)

10 primitibong gamit pangkutkot (Eng)

11 magtalumpati nang may drama (Eng)

12 paghuhusga sa isang alitan (Eng)

15 materyal na pangtambak (Ilok)

20 panibagong tawag sa Pi Meson

21 may kinalaman sa panganganak (Eng)

22 ilegal o lihim na pamilihan (Eng)

24 doktor ng medisina (abbrev)

26 lawak ng sakop (Eng)

27 pareho (Ilok)

29 higa (Ilok)

31 kinalalagyan (Ilok)

33 pagtambang (Ilok)

34 taynga (Eng)

36 inggit (Ilok)

37 pumanaw (Eng)

39 malay, damdamin (Ilok)

44 karera (Eng)

47 halimbawa (Lat abbrev)

49 matipuno at matibay na punong tropikal (Pil)

52 klase ng komposisyong musikal (Eng)

53 ekspresyon ng pagbalewala (Eng)

54 insektong peste sa puno (Eng)

55 sundang, maliit na itak (Ilok)

56 dakilang rebolusyonaryong Ruso

58 pakinggan, sundin (Eng)

59 sungay (Ilok)

60 pwersang bihasa sa espesyal na mga sandata at taktika (Eng abbrev)

62 umiyak (Eng)

64 barahang alas (Eng)#

Sungbat/Solusyon Abril 30, 2017