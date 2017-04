Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Abril 23, 2017

ACROSS

1 ilog sa Dona Remedios Trinidad, Bulacan

5 kolektor ng 3,000 sapatos

10 ganito mag-online bago ang Internet (Eng abbrev)

13 suot (Ilok)

14 tradisyonal na tarangkahang Shinto (Jap)

15 kabiserang bayan ng Camarines Norte

16 sa gilid na protektado sa hangin (Eng)

17 bayan sa Ilocos Norte na iisa ang barangay

18 saan (Kankanaey)

19 dambuhalang karatig-bansa natin

20 bayan sa Cagayan na kilala sa istorikal na basilika

22 ilog sa Rusya kung saan hinalaw ni Lenin ang alyas niya

23 bayan sa Siquijor

29 basahan (Eng)

30 bansa sa Central America na tumindig laban sa US

34 mag-araro (Ilok)

35 praktikal na tulugan ng mga gerilya (Tag)

36 bayan sa Nueva Ecija na kadikit ng Pangasinan at Tarlac

37 tandang, kawitan (Pang)

38 tradisyunal na anyo ng tula (Eng)

40 balkon ng bahay na may bubong

41 asawa ng rajah

42 hari (Ilok)

44 bayan sa Benguet na tadtad ng minahan

45 pinaka-kilalang puno sa Kordilyera (Eng)

47 organo ng katawan para sa paghinga (Tag)

50 magsipag (Ilok)

55 tita, tiyahin (Ilok)

56 salubong (Ilok)

57 talo (Ilok)

59 gibain, tupukin (Eng)

60 magpakita ng emosyon (Eng)

61 may kakayahan (Eng)

62 sila (Ilok var)

63 nagkakaisa (Eng)

64 lomo (Eng)

DOWN

1 kasama (Kankanaey)

2 salita (Kankanaey)

3 nuestro perdido ____, sabi ni Rizal

4 may daliri sa paa (Eng)

5 ngayon na (Ilok var)

6 paborito ng mga litratista (Eng > Pil)

7 pambura ng lapis (Eng)

8 mas litaw kaysa subliminal (Eng)

9 magbaba, bilang karga o pasahero (Ilok var)

10 bayan sa Pangasinan

11 kasunod ng alpha (Gr > Eng)

12 estilo ng takbo na patalon (Eng)

15 bayan sa Aurora

21 bayan sa Surigao del Norte

24 mangupahan (Ilok)

25 tela na gawa sa mala-natural na sinulid (Eng)

26 lipulin, ubusin ang lahi (Eng)

27 batok, likod ng leeg (Eng)

28 tse-tse buretse (Eng)

31 masamang gawi o ugali (Ilok)

32 proklama (Sp Pil)

33 mangmang (Ilok)

35 maikling sibat (Eng)

37 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)

39 sining ng pagtupi ng papel (Jap)

42 biruin, tuksuhin (Ilok)

43 ipinasa (Tag)

46 nalulugod (Eng)

47 bayan at isla sa Northern Samar

48 tibay (Ilok)

49 sikat na lokasyon ng mga pyramid ng Egypt

51 ibigay (Ilok)

52 bayan, bulkan at lawa sa Batangas

53 tantya, suspetsa (Ibanag)

54 sa paniniwalang Hindu, asawa ni Shiva

58 palayaw ni Kenneth #

Sungbat/Solusyon Abril 23, 2017